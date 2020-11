Minderjarige verdachte opgepakt voor neersteken van 16-jarige jongen in Breda

De politie heeft donderdagmiddag een minderjarige verdachte aangehouden voor het neersteken van een 16-jarige jongen in Breda. De steekpartij gebeurde vlakbij de Seringenlaan. Het slachtoffer lag een tijdje zwaargewond op straat.

Het slachtoffer is rond kwart over twee met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een ooggetuige was hij op dat moment bij kennis. Hij zou zwaargewond zijn geraakt aan zijn been.