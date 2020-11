Mormonen bouwen in Breda nieuwe kerk voor 500 volgelingen

Zo komt de nieuwe kerk aan de Ettensebaan in Breda eruit te zien. (Beeld: Kerk van Jezus Christus) vergroot

Terwijl in heel Nederland kerken een andere bestemming krijgen en worden ontwijd, krijgt Breda er een grote nieuwe kerk bij: die van de mormoonse geloofsgemeenschap. Het gebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, zoals de geloofsgroep officieel heet, moet verrijzen naast het Poolse ereveld aan de Ettensebaan. Omroep Brabant kreeg inzage in de vergevorderde plannen.

Met plaats voor vijfhonderd gelovigen wordt de kerk in Breda groter dan andere mormoonse kerken in Nederland. Het religieuze gebouw heeft straks een regionale functie en wordt het middelpunt van de geloofsgemeenschap in West-Brabant, Zeeland en een deel van Vlaanderen.

Bekijk in de video hoe de nieuwe kerk aan de Ettensebaan eruit komt te zien.

"Ik ben een gelukkig mens", zegt bestuurslid Joep Boom van de Kerk van Jezus Christus. Hij is verantwoordelijk voor het vastgoed van de kerk in een groot deel van Europa. Met trots kijkt hij naar de bouwtekeningen op zijn laptop. "Ons huidige kerkgebouw aan de Monseigneur de Vetstraat in Breda is uit zijn jasje gegroeid. Het gebouw is geschikt voor 130 leden en dat past op zondag gewoon niet meer.”

"Het heeft zo moeten zijn."

In de zoektocht naar een uitbreidingslocatie voor de snelgroeiende geloofsgemeenschap kwam Boom eind vorig jaar uit op een braakliggend stuk grond van zo'n 4500 vierkante meter naast de militaire begraafplaats. Het bleek de perfecte match. Voor ruim een miljoen euro werd het perceel aangekocht.

Boom denkt dat de grond was voorbestemd voor 'zijn' nieuwe kerk. “Als kind heb ik mij altijd gefascineerd gevoeld door generaal Maczek en zijn mannen. Daarnaast was ik vroeger samen met mijn vader bij hulpacties voor Polen betrokken. Ik heb altijd een warm hart voor de Polen gehad. Toen dit stuk land vrij kwam, paste alles ineen. Het heeft zo moeten zijn, absoluut.”

De nieuwe kerk wordt een blikvanger aan een van de belangrijkste toegangswegen van de stad. Het godshuis krijgt een modern design met veel symboliek. Zo wordt het dak volledig bedekt met ‘levend groen’. “Het ontwerp past bij de serene en de voor ons heilige omgeving. God heeft ons natuur gegeven en die willen we hiermee in ere houden. We willen dat als je op het ereveld staat en naar rechts kijkt je altijd een prachtig mooie groene omgeving blijft zien.”

Bijzonder stijlelement is ook het gebruik van stroken Belgisch blauw hardsteen die vanuit de fundering samenkomen in de toren van het imposante gebouw. Boom: “Dit staat symbool voor de rivieren de Aa of Weerijs en de Mark die in België ontspringen en in Breda in elkaar stromen.”

"Het is een school om te leren meer van je naasten te houden."

Kenmerkend voor de mormoonse kerk is het grote doopvont waar nieuwe leden tijdens de doopceremonie helemaal ondergedompeld worden. In de kapelruimte zelf komt een groot orgel te staan en kerkbanken van licht eikenhout. Om deze gebedsruimte heen komen meer dan tien lokalen waar op zondag les kan worden gegeven aan kinderen en volwassenen. Boom noemt het kerkgebouw dan ook wel ‘een school waar je leert om meer van je naasten te houden’.

Op het terrein komen voldoende parkeerplaatsen om de gelovigen iedere zondag te ontvangen. De parkeerrichting van de auto's is zodanig dat de koplampen niet over de begraafplaats schijnen. "We willen de graven zeker niet verstoren", aldus Boom.

Hij benadrukt dat de kerk in Breda geen tempel wordt zoals in Zoetermeer of de hoofdzetel in Salt Lake City, maar de Bredase kerk kan nu al gerekend worden tot de meest markante gebouwen van de stad.

Over wat de nieuwbouw uiteindelijk gaat kosten doet het bestuurslid uit ‘respect voor de leden’ geen mededelingen. “Maar het is niet goedkoop.” De nieuwe kerk wordt betaald van ‘offers’ van de leden. Die worden gevraagd tien procent van hun inkomen aan de kerk te geven.

"Iedereen is van harte welkom."

Joep Boom hoopt dat de eerste paal voor de kerk in februari de grond in kan. “Dat hangt nog even af wanneer de bouwvergunning verleend gaat worden. Maar ik sta te poppelen om te beginnen.” De bouwaanvraag is begin deze maand bij de gemeente Breda binnengekomen en in behandeling genomen. De gemeente laat desgevraagd weten in het beginsel positief tegenover het plan te staan. Boom kijkt al uit naar de eerste dienst die in april 2022 moet plaatsvinden. “De deuren staan dan wagenwijd open. Iedereen is dan van harte welkom.”

Wie zijn de Mormonen eigenlijk?

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is een van de snelst groeiende christelijke kerken ter wereld. Het is een erkende godsdienst. In tegenstelling wat regelmatig wordt gedacht is het géén sekte en is het hebben van meerdere vrouwen niet toegestaan.

De gemeenschap werd in 1830 gesticht door Joseph Smith Jr. in de Amerikaanse staat New York. Kort daarvoor had hij het Boek van Mormon vertaald. Door hun geloof in de Bijbel en het Boek van Mormon hebben de leden de bijnaam mormonen gekregen.

De mormoonse kerk heeft zijn hoofdzetel in Salt Lake City en telt ruim zestien miljoen volgelingen verspreid over de hele wereld. In Nederland zijn er ruim 9300 leden en in België zo’n 6600.

De mormonen hebben de grootste genealogische bibliotheek ter wereld opgezet. Ze geloven dat familierelaties eeuwig zijn en dat door stamboomonderzoek het begrip toeneemt van wie je bent en wat je wordt. De opgespoorde voorouders kunnen ook na hun dood nog worden gedoopt.

