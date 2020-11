Mortier, 25 cobra's en drugs gevonden in een huis in Raamsdonksveer

(foto: archief). vergroot

De politie heeft woensdagochtend drugs en zwaar illegaal vuurwerk gevonden in een huis aan de Smidshof in Raamdonksveer. In het huis lagen: een mortier, 25 cobra's, xtc-pillen, hennep en ketamine. Een 23-jarige man uit Hank, die in het huis was, is aangehouden.

Ook troffen agenten diverse gripzakjes aan om drugs in te doen. Bovendien werd een onbekende hoeveelheid geld gevonden en allerlei attributen die gebruikt worden om drugs te verkopen.

De man is voor verhoor meegenomen naar het bureau en heeft een verklaring afgelegd. Hij is woensdagavond weer vrijgelaten, maar moet zich op een later moment wel voor de rechter verantwoorden.

