Corona lijkt reddingsboei voor SRV-wagen: ‘Ideaal voor thuiswerkers en veilig winkelen’

De rijdende supermarkt is dankzij corona enorm populair. Het lijkt er zelfs op dat voorlopig de SRV-wagens gered zijn van de ondergang. SRV-man Hans van Steen (50) merkt dat het veel drukker is geworden. ‘’Mensen hoeven de drukke supermarkt niet in en doordat mensen thuiswerken zijn ze ook thuis als ik voorbij kom rijden.’’

Van Steen rijdt donderdagochtend door Molenschot. Om de tweehonderd meter stopt Hans, laat het belletje horen en zet dan de deur open.

Al 31 jaar rijdt hij rond met de wagen vol groente, fruit, brood, melk en koekjes. Sinds maart slaapt Hans wat minder uren want het is echt een stuk drukker geworden. "Mensen appen en mailen nu ook hele bestellingen door. En die lever ik dan dus aan de deur af."

Beste jaar

Dat het drukker is, merken ze ook bij Rengocar in Sint-Oedenrode. Hier worden nieuwe wagens klaargemaakt en SRV-wagens onderhouden. "Ondernemers zeggen dat ze het beste jaar in zes jaar tijd draaien", vertelt Frans Kuijpers van Rengocar. Dankzij dit topjaar is er ook weer interesse om een rijdende supermarkt te beginnen.

"Maar als ze dan hier komen kijken en praten dan verdwijnt het enthousiasme snel." Volgens Kuijpers denken veel ondernemers dat het alleen een wagen is en rijden maar. "Maar je hebt ook een magazijn, een koelcel en een stalling nodig."

Supermarkt op wielen

De afgelopen maanden zijn er wel al een aantal nieuwe SRV-wagens de weg op gegaan. "We merken dat de ondernemers die al een wagen hebben sneller investeren in een nieuwe", merkt Kuijpers. Voor 200.000 euro heb je een spiksplinternieuwe supermarkt op wielen. Een tweedehandse kun je voor ongeveer 50.000 euro aanschaffen.

Op het hoogtepunt in de jaren tachtig reden er 3500 SRV-wagens door Nederland. Nu zijn dat er nog maar tweehonderd. In Brabant moeten we het doen met slechts tien rijdende supermarkten.

Gered van ondergang

De SRV-wagens is door corona dus voorlopig gered van de ondergang. Maar waarom verdwenen de supermarkt op wielen eigenlijk uit het straatbeeld?

Grote supermarkten wonnen terrein, ze hebben een compleet assortiment

Zowel de man als de vrouw gingen werken waardoor ze niet thuis waren als de SRV-wagen voorbij kwam rijden

De ondernemers gingen met pensioen en de jongeren stonden niet klaar om de zaak voort te zetten

Teveel werkdruk. Zestig uren per week werken was heel normaal voor een eigenaar an en SRV-wagen

De producten in de SRV-wagen zijn duurder dan in de supermarkt

Online boodschappen bestellen

Terug naar Hans die met zijn wagen door Molenschot rijdt. Een vrouw komt in de wagen haar boodschappen halen. Hans pakt het boodschappenbriefje en binnen een paar minuten zijn alle boodschappen bij elkaar verzameld. De vrouw pakt sinds het coronavirus wat meer boodschappen mee bij Hans. "Dat scheelt weer een keer op en neer naar de supermarkt in Rijen."

Een paar honderd meter verder stopt Hans opnieuw met zijn SRV-wagen. De overbuurman komt meteen naar buiten. "Sinds corona doe ik online alle weekboodschappen. En dan kom ik op donderdag net wat dingen te kort en dan is deze rijdende winkel heel handig."

