5000 kilo vuurwerk gevonden in vrachtwagen met pech op A50

De politie heeft dinsdag op de A50 bij Sint Oedenrode een 23-jarige man aangehouden die bijna 5000 kilo vuurwerk in een kleine vrachtwagen vervoerde. De hoogst explosieve lading werd ontdekt toen de man met pech langs de weg stond.

'Oude koelkasten' Het lukt hem echter niet de vrachtwagen omhoog te krikken, omdat hij te zwaar beladen was. Over de zware lading bleven de twee mannen vaag. "Iets van oude koelkasten", vertelden ze.

De weginspecteur besloot even snel in de laadruimte te kijken. Hij zag dat deze was volgeladen met dozen. Door de teksten op de dozen kreeg hij het vermoeden dat het wel eens vuurwerk kon zijn. Hij alarmeerde direct de politie en bleek dus gelijk te hebben.