Vuurwapens gevonden bij controle in Uden, politie lost waarschuwingsschot

1/2 Vuurwapens gevonden bij controle in Uden

De politie heeft donderdagmiddag vuurwapens gevonden in twee busjes aan de Rondweg in Uden. Vijf personen zijn aangehouden. Bij één van die aanhoudingen moest de politie een waarschuwingsschot lossen.

De politie kreeg rond half vier een melding over een verdachte situatie. Volgens een ooggetuige stonden de busjes op een parkeerplaats ter hoogte van de McDonald's en KFC.

Over de hoeveelheid en het soort wapens kon een politiewoordvoerder nog niets zeggen. Ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten.