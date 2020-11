Toch een beetje GLOW: van 'hoopgevend en magisch' tot 'ik zie niks'

Eindhoven is donderdagavond één groot lichtkunstwerk. Het grootste lichtkunstwerk ter wereld zelfs. GLOW laat de lucht boven de lichtstad blauw en een beetje rood kleuren. Het kunstwerk moet de Eindhovenaren verbinden in deze coronatijd, maar de meningen erover zijn verdeeld.

"Juist in deze tijd waarin we elkaar niet kunnen opzoeken, niet samen op kantoor kunnen werken, sporten of uitgaan is het belangrijker dan ooit dat we ons met elkaar verbonden voelen”, zegt burgemeester John Jorritsma van Eindhoven over het kunstwerk, waarvoor de gemeente en GLOW de handen ineen sloegen.