Carnavalsvierder Thijs wil troostlied ‘Doorgaon’ in de Top 2000

Thijs Fleer wil 'Doorgaon' dit jaar in de Top 2000. vergroot

Wordt de net uitgebrachte carnavalshit ‘Doorgaon’ de nummer elf in de Top 2000 van dit jaar? Wel als het aan carnavalsvierder Thijs Fleer ligt. Hij hoorde het troostlied en wist meteen: dit is materiaal voor ‘de lijst der lijsten’. Hij is een actie gestart om alle carnavalsvierders op ‘Doorgaon’ te laten stemmen.

Thijs komt zelf uit Losser in Twente: “Hier kunnen we ook goed carnavallen. Ik vier het zelf al van kinds af aan. Dat het dit jaar niet doorgaat, is flink balen. Toen ik het nummer hoorde, dacht ik: hier moeten we iets mee. Als de boeren het kunnen met een nummer van Normaal, moeten wij het als carnavalsvierders toch ook voor elkaar kunnen krijgen met dit liedje?”

Het wordt hoog tijd dat er een carnavalsnummer in de populaire hitlijst van NPO Radio 2 komt, vindt Thijs. “Het is een van de grootste volksfeesten in Nederland, maar het is niet vertegenwoordigd in de Top 2000. Dat móet anders! Het maakt niet uit op welk nummer het in de lijst staat, als het er maar in komt. Het mooiste zou plek 11 zijn, maar 33, 44 of 88 is ook goed.”

De stembus voor de Top 2000 opent op 1 december. “Zet het in je agenda, zodat een van de grootste feesten van Nederland ook in december gevierd wordt”, roept Thijs op.

Troostlied

Het carnavalsnummer ‘Doorgaon’ is gemaakt door onder meer Veul Gère, Lamme Frans, Ferry van de Zaande en tal van andere carnavalsartiesten, in samenwerking met Omroep Brabant. Ze hebben als gelegenheidsband ‘Niet Altijd Rozengeur’ de handen ineen geslagen om samen een troostlied uit te brengen, om het carnavalsleed wat te verzachten. Het nummer is nu al een doorslaand succes: het kwam in de iTunes Top 100 binnen op plek 3.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.