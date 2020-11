Carnavalstoppers zingen het troostlied Doorgaon! Kijk hier naar de clip

Veul Gere aan het werk tijdens de opnames van Doorgaon! vergroot

Exact om 11 over 11 op woensdag 11-11 is bij Omroep Brabant de clip van het carnavalstroostlied Doorgaon! in première gegaan. Omdat carnaval dit jaar heel anders is dan anders hebben Veul Gère en een flinke zwik andere carnavalsartiesten de gelegenheidsband Niet Altijd Rozengeur gevormd. Met het troostlied proberen ze het carnavalsleed van de Brabanders te verzachten.

Brabantse carnavalsartiesten zingen samen Doorgaon!:

Wachten op privacy instellingen...

Jan Eijsermans van (Veul Gère) lanceerde de clip om 11.11 uur in het radioprogramma Brabants Bont met Hubèrt Mol. In de gelegenheidsband Niet Altijd Rozengeur zitten zo’n 25 verschillende artiesten, onder meer:

Veul Gère (de initiatiefnemers van het troostlied),

Lamme Frans,

De Deurzakkers,

Ferry van de Zaande,

Vieze Jack,

Sjpringlaevend,

Niek en Danny,

Huub Hangop,

Peter Selie.

Het lied is een samenwerking met Omroep Brabant. De clip is geregisseerd door Rob Janssen. De opbrengst van het troostlied is bestemd voor de Stichting Muziekids.

Tv-programma: Elfde van de Elfde

De clip Doorgaon! van de Brabantse artiesten is woensdagavond ook te zien in het tv-programma Elfde van de Elfde. Dit programma begint om 17.54 uur en wordt daarna elk uur herhaald. In het programma onderzoeken Christel de Laat en Jordy Graat wat er nog wel kan met carnaval en gaan ze op zoek naar hét gevoel van het feest der feesten.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Beelden van de opnames van het troostlied:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.