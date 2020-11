VVD: boa's in buitengebied Brabant uitrusten met vuurwapen

De VVD in Brabant wil dat boa’s die in het buitengebied controleren een vuurwapen mogen dragen. Volgens fractievoorzitter Suzanne Otters kunnen zij zich alleen zo verdedigen tegen criminelen.

Otters zei dat vrijdag aan het begin van de begrotingsbehandeling door Provinciale Zaken. De bewapening van boa’s is al jaren een heikel onderwerp.

Wapenstok of hond voldoen niet

Volgens Otters neemt de criminaliteit, vooral in het buitengebied zo toe, dat boa’s nu echt moeten worden uitgerust met wapens. Eerdere plannen om de boa’s een wapenstok te geven of een hond voldoen volgens de VVD niet meer.