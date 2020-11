Dronken man pakt agent bij keel, politie grijpt naar pepperspray

De man kon uiteindelijk worden afgevoerd (foto: politie). vergroot

De politie heeft donderdagavond pepperspray en, zoals ze dat zegt, gepast geweld moeten gebruiken om een dronken man in zijn woonplaats Zevenbergen tot bedaren te brengen. De 25-jarige man had een agent bij de keel gegrepen en hij raakte met hem in gevecht toen de politie hem in een busje naar een politiebureau wilde brengen.

De automobilist was rond kwart voor negen in de Prins Hendrikstraat tegen een muurtje van een voortuin gereden.

Uit politiebusje gevallen

De man raakte hierbij niet gewond. Toen bij het blazen bleek dat hij vermoedelijk onder invloed was, wilden agenten hem met een busje naar het politiebureau brengen. Daar zou een tweede ademanalysetest volgen. Maar nog voor vertrek kreeg de inwoner van Zevenbergen het aan de stok met een van de agenten. Beiden vielen hierbij uit het busje.

De man bleef zich agressief gedragen en agenten moesten pepperspray en gepast geweld gebruiken om hem onder controle te krijgen. Hij is uiteindelijk overgebracht naar het politiebureau en in een cel gezet. De agent die bij de keel gegrepen werd heeft aangifte van mishandeling gedaan.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.