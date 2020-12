Tiny (90) kreeg honderden verjaardagskaartjes en zag haar kleindochter voor het eerst in 1,5 jaar

Yara en oma Tiny weer samen aan tafel. (foto: Yara Peters). vergroot

2020 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen en pittig jaar. Je zou bijna vergeten dat er ook heel veel mooi en leuk nieuws was. Zo deed Yara iets ontzettend liefs voor haar oma Tiny uit Teteringen die ze al anderhalf jaar niet had gezien. Als kers op de taart werden Yara en haar geliefde oma eind dit jaar toch nog herenigd.

Rebecca Seunis Geschreven door

Oma Tiny bereikte eind september de prachtige leeftijd van negentig jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. Kleindochter Yara woont echter al jaren in Zuid-Afrika en mocht vanwege het coronavirus niet naar Nederland vliegen.

Dus bedacht ze een ander plan. Yara deed een oproepje voor verjaardagskaarten en heel veel mensen gaven gehoor. Oma Tiny werd verrast met honderden kaarten vanuit de hele wereld.

"Het weerzien was heerlijk en vooral heel vertrouwd!"

Maar het werd nog mooier voor oma en kleindochter. Niet veel later kwam namelijk het nieuws dat Zuid-Afrika reizen weer toestond en Yara kon niet wachten. In november stapte ze in het vliegtuig naar Nederland en daarna ging ze tien dagen in quarantaine zodat ze veilig bij oma langs kon.

Zo zag die hereniging eruit:

"Het weerzien was heerlijk en vooral heel vertrouwd! Na tien dagen quarantaine en voor de zekerheid ook maar even een (negatieve) coronatest ben ik er meteen het hele weekend gebleven. Binnenkort logeer ik er weer voor twee weken", vertelt de blije kleindochter.

Samen hebben ze alle kaarten bekeken die Yara had geregeld." Gelukkig heeft oma Tiny nog even de tijd met haar kleindochter want Yara is nog tot half januari in Brabant.

Omroep Brabant blikt terug op een vrolijk of bijzonder verhaal uit 2020. Tot en met 31 december kun je dagelijks op web en app een nieuw vakje van de kalender openen voor een beetje vrolijkheid in dit zware jaar. Zo gaan we hopelijk met frisse moed 2021 in.

