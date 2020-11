Coffee to go populair sinds de horeca dicht is: 'Eigenlijk alweer te druk'

Drive through bij De Schaapskooi in Schijndel (Foto: Ingeborg van Els) Koffie in het bos Volgende Vorige vergroot 1/2 Drive through bij De Schaapskooi in Schijndel (Foto: Ingeborg van Els)

Nu de horeca dicht is, en we snakken naar een pilsje of koffie buitenshuis, maken we massaal gebruik van de to go-tentjes in de provincie. En we hebben er nogal wat. Gevels worden verbouwd, karretjes gepimpt of overkappingen gebouwd. Horecazaken doen enorm hun best om toch nog iets te verdienen, nu hun zaak vanwege corona op slot moet.

Op de meest afgelegen plekken kun je toch je natje en je droogje halen. Soms is de hotspot zo populair, dat het er eigenlijk weer te druk wordt.

Een van de populaire tot go-plaatsen is in stadspark De Warande in Tilburg. Daar zit paviljoen Grotto, dat nu in coronatijd geen zitplaatsen heeft, maar wel gewoon open is.

Maar er zijn meer afhaalmogelijkheden in Brabant. We pikken er wat bijzondere uit:

Natuurtheater

Tussen het Natuurtheater en het Poppentheater zit boscafé De Rode Lelie in de Oisterwijkse bossen. Geen terrasstoel te bekennen, toch weet iedereen ook nu het cafeetje te vinden. Om even, aan de deur, een warm pompoensoepje te eten of een warme chocolademelk met slagroom mee te nemen. En dan lachen om de bedrijfswagen van de eigenaar. Vrienden maakten van zijn Rode lelie, een Rode Lullie op de zijkant van de auto.

Schaapskooi

Aan de rand van het natuurgebied het Wijboschbroek, staat de Schaapskooi. Het is een van de mooiste plekjes in Schijndel. Normaal kun je bij mooi weer over de koppen lopen op het terras. Maar nu kun je alleen op zaterdag en zondag terecht op de schapenboerderij. Via een drive through kun je eten en drinken bestellen en aanstaande zaterdag staan er zelfs stamppotten op het menu.

Park

In het historische Valkenbergpark in Breda zit het T-huis. Geen wintertijd voor dit terras, het is het hele jaar geopend. Tenminste als er geen coronavirus is. Nu is het dus dicht. Maar er kan van alles afgehaald worden. Op een bankje in het park is het dan goed toeven. Wel je rotzooi opruimen natuurlijk.

Paling

Wie van paling houdt, kan terecht in Helmond. Midden tussen de wandel en fietspaden zit palingkwekerij en -rokerij Rijpelaal. Veel mensen stappen even van hun fiets om een broodje paling op het terras te eten. Maar dat zit er even niet in. Maar afhalen gebeurt massaal. Omdat er maar twee mensen tegelijk naar binnen mogen heeft de eigenaar een keurige overdekte anderhalvemeter rij gemaakt.

Het vliegveld

In het westen van de provincie kun je, tijdens een fietstochtje even stoppen bij restaurant de Cockpit in Seppe. Al vijftig jaar kun je vanaf het terras vliegtuigen kijken bij vliegveld Seppe, al een tijd Breda International Airport genoemd. In die vijftig jaar zal de cockpit niet vaak zolang dicht geweest zijn. Maar stilzitten doen ze niet. Naast het afhalen van restaurantmaaltijden kan iedereen ook even stoppen voor een koffie to go.

