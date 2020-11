Wekelijks honderden drones in verboden gebied bij luchthavens: ‘Dit kan zomaar verkeerd aflopen’

Foto: Wikimedia vergroot

Elke week vliegen er honderden drones in de buurt van de Brabantse vliegvelden, terwijl ze daar geen toestemming voor hebben. Dat laat het Ministerie van Defensie weten aan Omroep Brabant. Deze gebieden zijn 'no fly zones' en verboden gebied voor drones. Dat er strenge regels gelden voor drones heeft een reden, ook buiten deze zones kan het misgaan: vorige week vloog een vliegtuigje met 230 kilometer per uur tegen een drone, die bijna 500 meter te hoog vloog.

De gebieden rond luchthavens heten CTR-gebieden, daar is de luchtverkeersleiding de baas. Vliegen met drones is daar verboden, omdat het gevaarlijk kan zijn.

“De vliegveiligheid is in het geding voor vliegtuigen en helikopters. In het bijzonder tijdens het landen en opstijgen, maar ook in de oefengebieden van de helikopters bestaat er een risico op aanvaringen”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Ook daar maken ze zich zorgen over het grote aantal drones: “Dit kan zomaar een keer verkeerd aflopen.”

Dit zijn de CTR-gebieden in onze provincie:

Toestemming vragen

In bijzondere gevallen is het mogelijk om van de luchtverkeersleiding toestemming te krijgen om op te stijgen in de buurt van een vliegveld. Als je een aanvraag wilt doen heb je om te beginnen een ROC-vergunning nodig, deze kun je krijgen als je een drone-cursus volgt. Maar je aanvraag kan dan nog steeds afgewezen worden.

Het Ministerie van Defensie laat weten dat er de afgelopen maand enkele tientallen vergunningen zijn afgegeven. Bij vliegbasis Woensdrecht ging het bijvoorbeeld om 26 goedgekeurde vluchten. Het is niet bekend wat voor vluchten dit waren en waarom ze goedgekeurd zijn. Wel is bekend dat de politie af en toe drones inzet bij opsporingen.

Meer dan 900 drones

Het aantal drones dat gesignaleerd is ligt veel hoger. Vorige week waren dat meer dan 900 drones in de gebieden rondom de vliegvelden Eindhoven, Volkel en Woensdrecht. Landelijk ligt dit aantal nog hoger, zo laat het ministerie weten. Het overgrote deel vloog dus zonder toestemming.

Defensie komt op dat aantal omdat de drones met een geautomatiseerd systeem geteld worden. Over het grote aantal: “Misschien zijn gebruikers en bezitters van drones onvoldoende op de hoogte van bestaande regelgeving. Je kunt overal zo’n ding kopen. Meestal zitten er wel waarschuwingen bij, maar niet iedereen is zich daar van bewust.”

‘Handhaving rammelt’

Dat laatste denkt Wilbert Maximus uit Son ook. Hij woont in een ‘no fly zone’ maar ziet regelmatig drones overvliegen. “Die militaire vliegtuigen vliegen best laag. Soms zie ik zo’n drone en dan denk ik: Zo, die gaan echt op hoogtes waar die vliegtuigen ook op zitten.” Het maakt dat hij iets minder relaxed in het vliegtuig zit als hij op vakantie gaat. “Als ik dan opstijg vanaf Eindhoven Airport, dan voel ik me niet altijd even comfortabel meer met nu ik allemaal weet.”

Wat Maximus stoort is het gebrek aan handhaving. “Probeer maar eens aangifte te doen, ik heb het wel eens geprobeerd. Eerst moet je een mailtje sturen via de website, vervolgens krijg ik een bericht dat ik bij de lokale politie aangifte moet doen.” Maar die kon weinig met de melding. “Die zeggen vervolgens: 'Ik heb dat ding niet gezien, hier kunnen we niks mee'. De regelgeving is er, maar de handhaving rammelt.”

