Trein botst op vrachtwagen in Helmond, passagiers lichtgewond door rondvliegend glas

Op de spoorovergang op de Engelseweg in Helmond is vrijdagmiddag rond halfvijf een sprinter op een vrachtwagen gebotst. Tussen Helmond en Eindhoven reden tot halfzeven geen treinen. Het treinverkeer is inmiddels hervat.

De vrachtwagen stond te dicht op het spoor tijdens werkzaamheden, waardoor de trein de vrachtwagen raakte. Sommige passagiers zijn lichtgewond geraakt door rondvliegend glas. Zij worden gecontroleerd door toegesneld ambulancepersoneel. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur gaat, is niet duidelijk.

De vrachtwagen heeft na de botsing ook een spoorboom geraakt en lekte veel olie op het wegdek. De voorkant van de trein heeft veel schade, net als de vrachtwagen. Er lagen ook veel brokstukken op de weg.

