Trajectcontrole op N260 bij Tilburg moet aantal ongelukken laten dalen

De trajectcontrole op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg wordt maandag actief. Op deze weg gebeurden de afgelopen jaren veel ongelukken met een hoge snelheid als oorzaak. Op de weg is een snelheid van maximaal 80 kilometer per uur toegestaan.

Weggebruikers die vanaf maandag te hard rijden kunnen rekenen op een bekeuring. In 2017 en 2018 werden op de Burgemeester Letschertweg liefst 105 rijbewijzen afgepakt van automobilisten die het gaspedaal te diep indrukten.

Het verkeer wordt in beide richtingen gecontroleerd tussen hectometerpaaltjes 31,9 en 33,1.

Bij een trajectcontrole wordt de snelheid niet op één punt gemeten. Het gaat om de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Het systeem controleert dag en nacht de snelheden van het verkeer.

Brabant kent vanaf maandag drie trajectcontroles: op de N260 in Tilburg, op de N639, tussen Baarle-Nassau en Chaam en op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal.

De trajectcontrole is tussen de autoweg N261 en de afslag naar de Reeshof:

