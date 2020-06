Primeur voor N639: trajectcontrole op provinciale weg tussen Baarle-Nassau en Chaam

De N639, de weg tussen Baarle-Nassau en Chaam, wordt de eerste provinciale weg met een trajectcontrole. De invoering van deze snelheidsmeting is op dinsdag 7 juli, Er wordt dag en nacht gecontroleerd.

Vanaf deze dag wordt over een afstand van vijf kilometer dag en nacht de snelheid gemeten. Bij de controle wordt gekeken naar de gemiddelde snelheid tussen twee meetpunten. Dit gebeurt in beide richtingen.

Tot nu toe wordt in Brabant alleen op de snelweg A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal trajectcontrole toegepast. Deze snelheidsmeting werd hier in 2013 ingevoerd. Het heeft de schatkist van de Nederlandse staat ondanks wat technische problemen al miljoenen euro's opgeleverd.

Nog meer wegen met trajectcontrole

Op nog drie andere provinciale wegen in Brabant gaat in het najaar ook de trajectcontrole van start. Een daarvan is de N260 bij Tilburg. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de snelheidsaanpak op de N261 zou worden toegepast, maar dat plan is veranderd.