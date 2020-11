Gemeente verbiedt livestream van Rijsbergs café, maar bingo gaat toch door

Krisje en Krisje met de ballenmachine. vergroot

Eigenaresse Christel Jochems van café Ut Krisje uit Rijsbergen kan het nog steeds niet geloven. Ze wil zaterdag graag virtueel de elfde van de elfde vieren met haar dorpsgenoten, maar de gemeente Zundert verbiedt een livestream. "Belachelijk", vindt collega-kastelein Kristian van Eenennaam van Krisje aan de Haven in Breda. En dus komt de livestream nu vanuit zijn café. Want Krisje helpt Krisje.

"Normaal is het met de elfde van de elfde groot feest in mijn café in Rijsbergen", vertelt Christel 'Krisje' Jochems van Ut Krisje. "Dat gaat nu natuurlijk niet door vanwege corona, maar we wilden toch iets leuks doen. We bedachten daarom een online carnavalsbingo. Ik heb dat netjes bij de gemeente gemeld, maar kreeg daarop meteen een maltje terug dat het niet mocht. Toen ik vervolgens belde voor een toelichting zeiden ze er ook nog bij dat ze er helemaal niet blij mee waren."

De mensen uit het dorp zijn teleurgesteld dat het niet doorgaat

"Er werd mij gezegd dat het niet mocht vanwege de wet op de kansspelen", vervolgt Rijsbergse Krisje. "Maar ze willen ook geen livestream zonder bingo. Ook niet ergens anders, want ik had nog gevraagd of het dan in plaats van in de kroeg bij een carnavalsvereniging mocht. Ik heb nog uitgelegd dat er zaterdag bijvoorbeeld in Prinsenbeek, Hoeven en Breda wel iets gedaan wordt met de viering van de elfde van de elfde, maar het mocht gewoon niet."

Bredase Krisje legt Rijsbergse Krisje de livestream uit:

"Ik was wel even boos ja", zegt de kroegbazin. "Ik heb veel mensen uit het dorp gesproken en die waren blij dat er iets georganiseerd werd. Die zijn nu teleurgesteld dat het niet doorgaat. Ik weet niet of ze het kunnen verbieden, want mensen zitten gewoon thuis, maar ik wil het risico niet nemen. Het is heel jammer."

Het is een beetje ondernemertje pesten, het is belachelijk.

Maar Rijsbergse Krisje heeft een alternatief gevonden. Ze kan terecht bij Bredase Krisje, want Kristian van Eenennaam van café Krisje aan de Haven heeft elke zaterdag al een livestream op Facebook. Deze kan er mooi voor. Haar Grote Ballen Show, bingo mag het niet heten, komt nu dus vanuit het Kielegat. Via een livestream via Facebook en YouTube kan 't Aopelaand alsnog een beetje carnavallen.

"Krisje helpt Krisje", lacht Kristian van Eenennaam. "Het is een tijd waarin je elkaar moet helpen en hier in Breda mag het wel. Ik vind het echt belachelijk dat het in Zundert niet kan en dus heb ik haar uitgenodigd om de livestream vanuit mijn café te doen. Dat was snel geregeld."

"Eigenlijk ben ik er boos over", vervolgt Krisje uit Breda. "Er komt bij de horeca al geen euro binnen en dan zitten je nog dwars ook. Krisje organiseert iets leuks voor het dorp, houdt haar klantjes warm en dan zegt iemand even binnen vijf minuten dat het niet mag. Het is een beetje ondernemertje pesten, het is echt belachelijk."

Krisje en Krisje, de kasteleins Kristian van Eenennaam en Christel Jochems. vergroot

