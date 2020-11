FC Eindhoven verslaat TOP Oss, Helmond Sport blijft Excelsior de baas

Jort van der Sande heeft FC Eindhoven vrijdagavond aan een uitzege op TOP Oss geholpen. De spits maakte het enige doelpunt in het Frans Heesen Stadion (0-1).

Eindhoven staat na de overwinning in punten gelijk met Jong Ajax, de nummer 7 van de Keuken Kampioen Divisie. TOP Oss blijft de nummer 18 van de ranglijst, met drie punten meer dan hekkensluiter FC Dordrecht.

Goselink scoorde in de 27e minuut, op aangeven van Dean van der Sluys. Stans rondde in de 58e minuut een voorzet van Guus Joppen doeltreffend af. In de blessuretijd scoorden de bezoekers uit Rotterdam. De topscorer van de eerste divisie, Elías Már Ómarsson vierde zijn veertiende competitietreffer.