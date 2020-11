Helmond Sport blijft Excelsior de baas ondanks late tegengoal

Helmond Sport heeft de thuiswedstrijd tegen Excelsior tot een goed einde gebracht (2-1). Jelle Goselink en Jeff Stans tekenden voor de doelpunten van de thuisploeg.

Goselink scoorde in de 27e minuut, op aangeven van Dean van der Sluys. Stans rondde in de 58e minuut een voorzet van Guus Joppen doeltreffend af. In de blessuretijd scoorden de bezoekers uit Rotterdam. De topscorer van de eerste divisie, Elías Már Ómarsson vierde zijn veertiende competitietreffer.