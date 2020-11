'Oprichter steelt miljoen uit kas liefdadigheidsstichting Mobiliteit Voor Iedereen'

Edwin Kock, de oprichter van Mobiliteit Voor Iedereen (MVI) uit Made, haalde sinds 1 januari 2019 ruim een miljoen euro uit de kas van deze goededoelenstichting. Dit meldt Follow the Money op basis van eigen onderzoek.

Doorsluizen

In april dit jaar bleek volgens Follow the Money dat oprichter Edwin Kock, die tot 1 januari 2020 bestuurder was, vanaf 1 januari 2019 meer dan een miljoen euro van de rekening van de stichting had doorgesluisd naar de bankrekening van zijn eenmanszaak Forian.