'Oprichter steelt miljoen uit kas liefdadigheidsstichting MVI', stichting stapt naar rechter

Foto: Pixnio vergroot

Edwin Kock, de oprichter van Mobiliteit Voor Iedereen (MVI) uit Made, heeft sinds 1 januari 2019 ruim een miljoen euro uit de kas van deze goededoelenstichting gehaald. Dit meldt Follow the Money op basis van eigen onderzoek. In een verklaring beweert de stichting dat er 'aantoonbare onwaarheden, laster en leugens in het artikel staan'. De stichting stapt naar de rechter en heeft aangifte gedaan.

De stichting MVI werd begin 2014 opgericht met het doel vervoer voor ouderen en mindervaliden goedkoper te maken, zodat zij niet zouden vereenzamen. De eerste jaren werd het bestuur gevormd door Kock, zijn toenmalige partner Mettie Bakker en zijn jongere zus Wendy. Vanaf de oprichting heeft de stichting de zogeheten ANBI-status, waardoor zowel de stichting als de donateurs fiscale voordelen genieten.

Doorsluizen

In april dit jaar bleek volgens Follow the Money dat oprichter Edwin Kock, die tot 1 januari 2020 bestuurder was, vanaf 1 januari 2019 meer dan een miljoen euro van de rekening van de stichting heeft doorgesluisd naar de bankrekening van zijn eenmanszaak Forian.

Hoewel Kock in mei een schuldbekentenis zou hebben ondertekend en beloofde een bedrag van bijna zeven ton terug te betalen, zou dit niet gebeurd zijn.

Op 9 september verbrak de stichting de overeenkomst met Kock. Kort daarna deed oud-bestuurder Helmer de Vries aangifte van verduistering. De politie heeft de zaak volgens Follow the Money in behandeling. Enkele weken later zou Mettie Bakker, de enig overgebleven bestuurder, haar voormalige partner Kock weer hebben ingeschreven als bestuurder.

Reactie Kock

Op de Facebookpagina van de stichting Mobiliteit Voor Iedereen heeft Kock een verklaring geplaatst. Kock en Bakker, directeur van de stichting beweren dat er in het artikel ‘aantoonbare onwaarheden, laster en leugens staan, enkel gericht om individuen en de stichting te beschadigen’. De stichting stapt naar de rechter en zegt aangifte te hebben gedaan.

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.