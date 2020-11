Demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Breda verloopt rustig

Enkele tientallen demonstranten van Kick Out Zwarte Piet hebben zaterdagmiddag in Breda gedemonstreerd tegen zowel Zwarte als Grijze Piet. Dat deden ze op het Chasséveld, dichtbij het centrum van Breda. Op borden waren teksten te lezen als 'Breda Kan Het'. Er waren ook verschillende tegendemonstranten op de actie afgekomen, onder wie een demonstrant verkleed als Zwarte Piet.

Sinterklaas neemt op steeds meer plekken roetveegpieten of grijze pieten mee. Maar die laatste is, net als Zwarte Piet, geen optie voor de demonstranten in Breda.

De demonstranten vinden dat Breda niet erkent dat Zwarte Piet een kwetsende, racistische karikatuur is. De sinterklaascomités in de stad hebben gekozen voor een middenweg: Grijze Piet. En dat is tegen het zere been van Kick Out Zwart Piet. ''Er is geen middenweg tussen racisme en geen racisme. Grijs als fictieve huidskleur doet geen afstand van de blackface traditie.''