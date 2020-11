Kick Out Zwarte Piet demonstreert in Breda: 'Ook geen grijze pieten'

Zo'n honderd demonstranten van Kick Out Zwarte Piet demonstreren in Breda tegen zowel Zwarte als Grijze Piet. Dat doen ze op het Chasséveld, dichtbij het centrum van Breda. Met spandoeken en borden waarop staat 'Breda Kan Het' willen ze op een rustige manier demonstreren. Er zijn ook verschillende tegendemonstranten op de actie afgekomen.

Sinterklaas is zaterdag iets na twaalf uur aangekomen in Nederland. Vanwege corona zijn er geen intochten in Brabant, maar gebeurt dit veelal digitaal of met een drive-in. Sinterklaas neemt op steeds meer plekken roetveegpieten of grijze pieten mee. Maar die laatste is, net als Zwarte Piet, geen optie voor de demonstranten in Breda.