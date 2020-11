Dader die tankstation probeerde te beroven was nog maar 15 jaar oud

De overvaller die vrijdagavond een tankstation probeerde te overvallen, was nog maar vijftien jaar oud. Dat maakte de politie bekend. Hij overviel rond halftien de Total aan de Oude Bossche Baan in Eindhoven. Bij de beroving droeg hij een opvallend masker, aldus de politie.

Politieagenten gingen in de omgeving op zoek, waarbij ze de jongen in het vizier kregen. Deze gaf zich niet zomaar gewonnen en probeerde op zijn fiets te ontkomen waarna de achtervolging werd ingezet. Enkele straten verder kon de verdachte worden aangehouden. Het masker en het wapen had hij nog op zak.