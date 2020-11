Coronanieuws: 841 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

De politie moest zaterdagnacht weer illegale feestjes in coronatijd stopzetten.

Er waren in Brabant zondag 841 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, 380 minder dan zaterdag.

14.29 - 380 minder coronabesmettingen dan zaterdag

Zondag zijn er 841 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 380 minder dan zaterdag, toen het cijfer met 1221 opvallend hoog lag. Er liggen 348 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat is inclusief twintig nieuwe nieuwe patiënten.

10.27 - Coronafeestjes in Nieuw-Vennep en Echt

Ook zaterdagnacht moest de politie feestjes in coronatijd beëindigen. In Nieuw-Vennep werd een groot feest gehouden in een tent. Daar waren meer dan tachtig mensen aanwezig. De sfeer werd grimmig toen de agenten dit stopzetten, laat de politie Haarlemmermeer weten. Er was assistentie nodig van de marechaussee en de politie uit Lisse. De feestvierders kunnen een proces-verbaal tegemoet zien. Ditzelfde geldt voor de ongeveer 25 mensen die in een loods in Koningsbosch - in de gemeente Echt - aan het feesten waren. De politie beëindigde dat feest rond middernacht.

10.22 - Ziekenhuizen schieten in het rood

Een vijfde tot een kwart van de ziekenhuizen in Nederland schiet financieel in het rood vanwege de extra kosten die er gemaakt worden voor de zorg aan patiënten met het coronavirus. Dat was te horen tijdens een uitzending van Argos. De ziekenhuizen verkeren in onzekerheid of verzekeraars hun kosten wel op tijd vergoeden.

08.03 - Intocht sinterklaas goed bekeken

Ruim 2,2 miljoen mensen hebben zaterdag gezien hoe Sinterklaas met zijn gevolg aanlegde in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). De goedheiligman kwam met de stoomboot aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade. In totaal schakelden 2.225.000 mensen zaterdagmiddag in op NPO3. De landelijke intocht was dit jaar anders dan anders. Vanwege de coronamaatregelen mocht er geen publiek bij zijn, waardoor de locatie van aankomst niet vooraf bekend werd gemaakt.

