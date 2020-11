Straatrover heeft vrouw ook seksueel geïntimideerd, mogelijk meer slachtoffers

Een straatrover die een vrouw in Tilburg heeft beroofd, blijkt zijn slachtoffer daarbij ook seksueel te hebben geïntimideerd. En de politie denkt dat er nog wel meer vrouwen slachtoffer zijn geworden van de man.

Het slachtoffer fietste in de nacht van donderdag op vrijdag over de Broekhovenseweg. De verdachte beroofde het slachtoffer van haar tas en ging ermee vandoor. De verdachte maakte daarbij ook seksueel getinte opmerkingen die bedreigend overkwamen, blijkt na onderzoek.

Het slachtoffer is doorgefietst naar huis en belde vanaf daar de politie. Doordat de locatieapp op haar telefoon stond, konden agenten zien waar de telefoon op dat moment was. Ze snelden zich naar het aangegeven adres en troffen de gestolen tas aan in het huis van de verdachte. De man zit nog vast en het onderzoek loopt.