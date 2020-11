Carbidschieten wordt de knaller in plaats van vuurwerk: hoe werkt het én waar koop je het?

“Een melkbus, een beetje water en een brokje carbid. Meer heb je niet nodig voor een mooie knal.” Sinds het vuurwerkverbod officieel is geworden is carbidschieter Marco Jansen uit Dongen heel druk met het beantwoorden van vragen. “Ze bellen uit het hele land voor carbid, voor bussen, maar vooral om te vragen hoe dat nou moet: carbidschieten.”

Een groot misverstand rond carbid is dat het gesteente gedolven zou worden in een mijn. Het steenachtige carbid wordt gemaakt in fabrieken en bestaat hoofdzakelijk uit brandkalk (calciumoxide) en cokes (koolstof). Vanaf begin vorige eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog werd carbid grootscheeps toegepast in de zogeheten carbidlamp. Het gas dat via een vernuftig systeem verbrandde in de lamp gaf een helder wit licht.