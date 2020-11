Traditionele carbidschieten wordt hip dankzij vuurwerkverbod en leidt tot run op melkbussen

Flinke knallen in Berghem bij het carbidschieten. (Foto: Ilse Schoenmakers) vergroot

Met een vuurwerkverbod dit jaar op komst, is er een run ontstaan op oude melkbussen om carbid af te steken. Carbidschieten valt namelijk niet onder het vuurwerkverbod.

"Al moet een gemeente wel toestemming geven", zegt Marco Jansen uit Dongen. Hij verkoopt op Marktplaats melkbussen om carbid af te steken. Volgens hem is carbid veel veiliger dan vuurwerk en gebeuren er zelden ongelukken mee.

Het afschieten van carbid is een traditie die vooral op het platteland al heel lang populair is. "Iedereen die van boeren komaf is, kent het wel", zegt Marco. Hij wordt nu veel gebeld door onervaren mensen die vragen hoe het werkt en moet.

Mooie traditie

Marco handelt vooral in carbidbussen als hobby. Hij vindt het een prachtige oude traditie en is er al van jongs af aan mee bezig. Het is vooral populair in het oosten van het land, maar ook in Brabant wordt veel carbid geschoten. Aan onervaren klanten geeft hij, bij levering, uitleg hoe het werkt. Hij levert bussen met een complete 'startset'.

Sinds er over een vuurwerkverbod wordt gesproken, staat de telefoon roodgloeiend bij Marco. Maar hij verwacht pas echt topdrukte als het december is. "Na Sinterklaas, dan komt het pas echt op gang".

Onzeker

Berghem is een van de plaatsen waar ieder oudjaar een groot schietevenement met carbid is. Volgens Bart van Schaijk van de Berghemse Carbid Schietclub is het nog de vraag of het evenement dit jaar door kan gaan. "Wij hebben een vergunning aangevraagd bij de gemeente, maar door alle coronamaatregelen is het allemaal lastig en onzeker nu. Er komen namelijk honderden mensen op af", zegt hij.

De Berghemse Carbid Schietclub wil daarom pas in december een besluit nemen of het evenement dit jaar door kan gaan.

