Overval op veilinghuis in Den Bosch

Het veilinghuis Korst van der Hoeff aan de Hekellaan in Den Bosch is zondag overvallen. Dat gebeurde rond half drie 's middags. De politie is op zoek naar twee daders op een scooter.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Het gaat om twee gemaskerde overvallers, zij bedreigden de aanwezigen met een vuurwapen. Ze sloegen vitrines kapot en gristen een hoeveelheid sieraden weg. Daarna gingen ze ervandoor richting de Zuid-Willemsvaart.

Volgens een tweet van de politie zou één dader blank zijn en een fors postuur hebben. De ander is getint en draagt een blauwe jas.

Agenten zijn nog een tijd bezig om de slachtoffers op te vangen en te horen over de overval. Niemand raakte gewond, maar degenen die in het pand aanwezig waren, zijn wel flink geschrokken.

