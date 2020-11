Coronanieuws: thuiswerken zorgt voor klachten, supermarkt wil geen alcoholverbod vlak voor kerst

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 25 nieuwe coronapatiënten opgenomen.

Maandag zijn er 993 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Brabant. Dat zijn er 152 meer dan zondag.

Het landelijke aantal coronagevallen daalt weer: er waren 4873 meldingen afgelopen etmaal.

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, worden maandag bijgepraat over het nieuwe coronabeleid.

17.30 - Thuiswerken zorgt voor klachten

Bijna een derde van de thuiswerkers (28 procent) zegt in meer of mindere mate klachten te ervaren als gevolg van het verplicht thuiswerken. Het gaat om zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Dit is volgens onderzoekers van TU Delft en TU Eindhoven de voorlopige uitkomst van een grootschalig onderzoek onder 40.000 mensen die wegens de coronacrisis thuis moeten werken.

16.10 - Supermarkten willen geen alcoholverbod in dagen voor kerst

Supermarkten willen in de drukke dagen voor kerst af van de verplichte ouderenuurtjes en het verbod op de verkoop van alcoholhoudende dranken na acht uur. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zorgen die coronamaatregelen van het kabinet ervoor dat het op andere uren op de dag een stuk drukker is in de winkels. En dat kan de branche in de drukste periode van het jaar niet gebruiken.

15.45 - Creatieve professionals krijgen 50 miljoen

"Creatieve professionals", zoals acteurs, schrijvers en filmmakers, krijgen bijna 50 miljoen euro van de al in augustus aangekondigde 482 miljoen coronasteun voor cultuur. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. Ook komt er voor hen 15 miljoen euro bij om te lenen bij de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen. Daarmee wordt het bedrag daarvoor verhoogd naar 45 miljoen euro in totaal. Daarnaast komt er 11,2 miljoen euro beschikbaar voor de begeleiding van jong talent.

15.30 - Nederland kan 3 miljoen Moderna-vaccins krijgen

De Europese Unie heeft met farmaceut Moderna een voorlopige deal voor 80 miljoen doses van diens coronavaccin, waarmee opnieuw positieve testresultaten zijn behaald. Vaccins waarvoor contracten zijn afgesloten worden na definitieve goedkeuring volgens een vaste verdeelsleutel aan de lidstaten toegekend. Nederland kan in dit geval rekenen op ruim 3 miljoen stuks. Moderna meldt dat voorlopige onderzoeksresultaten erop wijzen dat het potentiële vaccin voor 94,5 procent effectief is.

14.59 - Aantal opgenomen patiënten stijgt licht

Ziekenhuizen behandelen iets meer coronapatiënten dan op zondag. Het aantal opgenomen patiënten steeg met 36 naar 2130. "Maar het overall beeld is gunstig, van een geleidelijke daling", zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ten opzichte van vorige week maandag is de bezetting met 8 procent gedaald. Als de huidige daling zich doorzet, zullen ziekenhuizen rond de kerstdagen ongeveer 900 coronapatiënten behandelen op verpleegafdelingen en intensive cares, verwacht Kuipers, maar dan zijn de problemen nog niet verholpen.

14.46 - Politie: aantal coronaboetes fors gestegen

Het aantal coronaboetes dat sinds het begin van de tweede gedeeltelijke lockdown is uitgedeeld, is fors gestegen. Dat zei politiechef Willem Woelders maandag bij NPO Radio 1. Er zijn sinds half oktober landelijk al bijna 5000 coronaboetes uitgeschreven. Elke week nam het aantal bekeuringen toe. In de eerste week van de tweede gedeeltelijke lockdown waren het er ruim 500, afgelopen week waren het er ongeveer 1500.

Het aantal waarschuwingen voor het bijvoorbeeld niet houden van 1,5 meter afstand blijft in dezelfde periode ongeveer gelijk. Afgelopen week waren dat 1614 waarschuwingen. In totaal gaat het om 7390 waarschuwingen sinds half oktober.

14.29 - Meer coronabesmettingen dan zondag

Maandag zijn er 993 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 152 meer dan zondag, zo blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zaterdag lag het cijfer met 1221 opvallend hoog.

In de rest van Nederland is het aantal nieuwe coronagevallen voor de derde dag op rij gedaald. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 4873 positieve tests geregistreerd. Het RIVM had op zondag 5457 nieuwe gevallen gemeld, maar dat is maandag bijgesteld naar 5449. Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45, evenveel als de dag ervoor. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven.

12.44 - Sneltesten bij hotel Ibis in Tilburg

Tilburg heeft sinds vandaag een nieuwe coronasnelteststraat, en wel in hotel Ibis aan de Dr. Hub van Doorneweg. Je kunt zonder afspraak naar de testlocatie komen en je daar vervolgens ter plekke aanmelden voor een test. Houd er wel rekening mee dat de teststraat tussen 08:00 en 18:00 uur geopend is. Na een kwartier krijg je de uitslag van de sneltest en kun je naar huis. Je ontvangt de uitslag van de PCR-test de volgende dag per e-mail.

11.41 - 342 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn het afgelopen etmaal 25 nieuwe coronapatiënten opgenomen. In totaal liggen er nu 342 coronapatiënten in de ziekenhuizen in onze provincie.

Zes coronapatiënten zijn de afgelopen 24 uur overleden, zestien coronapatiënten zijn uit het ziekenhuis ontslagen en vier patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit blijkt allemaal uit het dashboard van het Regionaal Overleg Acute Zorg, dat dagelijks wordt bijgewerkt.

11.37 - Medewerkers van de Efteling gaan tijdelijk ouderen helpen in de zorg

Medewerkers van de Efteling gaan tijdelijk in de zorg werken. Het attractiepark in Kaatsheuvel stuurt personeel naar ouderenzorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. De Eftelingmedewerkers gaan helpen bij uiteenlopende taken, maar de zorg voor de cliënten nemen ze niet op zich. Zorgmedewerkers hebben tijdens deze coronapandemie nauwelijks tijd om op adem te komen. De Efteling biedt graag hulp aan, laat algemeen directeur Fons Jurgens weten.

08.43 - Miljoenen om druk op scholen door corona te verlichten

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit om scholen die door de corona-uitbraak krap zitten aan extra personeel te helpen. Met dat geld kunnen tegelijkertijd mensen die door de crisis even geen werk hebben, tijdelijk aan de slag worden geholpen. Het potje is vanaf 1 januari beschikbaar.

Door scholen geld te geven waarmee zij extra hulp kunnen inschakelen, moet voorkomen worden dat klassen noodgedwongen naar huis worden gestuurd. Het plan is daarnaast een uitwerking van de zogenoemde coronabanen die minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) onlangs aankondigde.

07.01 - 'Werk- en leefsituatie door corona drastisch veranderd'

Maatregelen tegen werkstress waren al nodig, maar met de 'drastisch' veranderde werk- en leefsituatie van werknemers door de coronacrisis wordt de noodzaak ervan extra duidelijk. Dat concluderen onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na onderzoek. Van de thuiswerkers geeft twaalf procent aan concentratieproblemen te hebben tijdens het werk, twee keer zoveel als mensen die op locatie werkten. Alleenstaanden hadden daarnaast meer moeite met permanent thuiswerken omdat ze het contact met collega's misten en meer moeite hebben om de werkdag op tijd af te sluiten.

07.00 - Burn-outklachten

Zo'n 1,3 miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2019 burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (2018). Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’ die TNO deze maandag, bij de start van de week van de werkstress, publiceert. De cijfers laten zien dat de week hard nodig is: werkstress is nog altijd een belangrijke reden voor verzuim en uitval, zeker tijdens de coronacrisis.

06.46 - Zorgen om kinderen

Ruim zestig procent van de ouders maakt zich zorgen over de gevolgen die de coronacrisis heeft op de ontwikkeling van hun thuiswonende kinderen. Dat blijkt uit onderzoek dat Terre des Hommes liet uitvoeren onder 1100 Nederlandse ouders. De organisatie roept op kwetsbare kinderen in de coronacrisis niet uit het oog te verliezen en is een petitie gestart waarmee het de EU ertoe wil bewegen bescherming van kinderen een speerpunt te maken in de aanpak van de coronacrisis.

05.15 - 'Mondkapje leidt tot hardere sfeer en toon op school'

Sinds er mondkapjes op middelbare scholen worden gedragen, ervaren veel leraren dit als een ernstige beperking van de open sfeer die zij cruciaal vinden voor goed onderwijs. Bij meldpuntmondkapjes.nl zijn ruim honderd klachten binnengekomen van leraren, leerlingen en ouders, schrijft Trouw.

03.30 - Week van de Werkstress focust op thuiswerken

De Week van de Werkstress focust dit jaar op werk in tijden van de coronacrisis. De week is een initiatief van de branchevereniging voor arbodiensten OVAL, waarvan de leden organisaties zijn op het gebied van vitaliteit en loopbaanbegeleiding. De vereniging wil werkgevers en werknemers wijzen op de balans tussen werk en privé in bijzondere tijden.

03.30 - Burgemeesters worden bijgepraat

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, worden maandag bijgepraat over het nieuwe coronabeleid dat minister-president Mark Rutte en coronaminster Hugo de Jonge dinsdagavond bekend zullen maken. Op 18 november loopt de termijn van de twee weken geleden ingestelde extra strenge maatregelen af.

03.27 - Miljoeneninjectie voor extra leraren

Scholen kunnen straks meer personeel aantrekken om te voorkomen dat klassen tijdens de corona-epidemie om de haverklap naar huis moeten. Basisscholen, voortgezet onderwijs en het mbo krijgen daarvoor samen 210 miljoen euro extra, meldt het AD. Met de miljoeneninjectie hoopt het kabinet iets te doen tegen de hoge lesuitval in het onderwijs. Ook moet zo de werkdruk van leraren verminderen.

02.02 - 'Bouw noodsteun niet af'

Het kabinet moet noodsteun aan het bedrijfsleven niet afbouwen, anders volgt een golf aan ontslagen en faillissementen. Daarvoor waarschuwen vakbonden en werkgevers in De Telegraaf. Werkgevers kunnen vanaf maandag nieuwe steun aanvragen bij het UWV, maar krijgen minder kosten vergoed dan bij de vorige steunpakketten. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen houdt de overheidsinstantie rekening met duizenden aanvragen per dag.

23.43 - Bowlingsector in de knel

De bowlingbaansector verkeert door de coronamaatregelen in de grote problemen. Dat stelt voorzitter Frits van Dijk van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) tegen Hart van Nederland. De branche hoopt op snelle versoepelingen waardoor ze in ieder geval weer drank en eten mag serveren aan klanten. "We moeten minimaal terug naar een situatie dat horeca weer open is. Onze klanten mogen nu wel komen bowlen, maar moeten zelf hun drinken meenemen", aldus Van Dijk. "Klanten kopen hun drinken daarom bij een snackbar naast de bowling. Daar mogen ze vanwege de maatregelen juist weer niet binnen zitten. Het is van de ratten besnuffeld."

