Medewerkers van de Efteling gaan tijdelijk ouderen helpen in de zorg

Medewerkers van de Efteling gaan tijdelijk in de zorg werken. Het attractiepark in Kaatsheuvel stuurt personeel naar ouderenzorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring. De Eftelingmedewerkers gaan helpen bij uiteenlopende taken, maar de zorg voor de cliënten nemen ze niet op zich.

Zorgmedewerkers hebben tijdens deze coronapandemie nauwelijks tijd om op adem te komen. De Efteling biedt graag hulp aan, laat algemeen directeur Fons Jurgens weten. “Onze medewerkers kunnen zich zo actief binnen de eigen regio inzetten bij een groot maatschappelijk probleem en de zorg ondersteunen en ontlasten. Hierdoor kunnen we als Efteling langer en zoveel mogelijk collega’s aan boord houden. Onze medewerkers kunnen hun gastheerschap heel goed uitoefenen in de zorg.”

Stukje wandelen of fietsen

Medewerkers van de Efteling worden gekoppeld aan een vaste locatie, zodat zij vertrouwd raken met het team en de cliënten en omgekeerd. Ze helpen bij het zetten van koffie en thee, het serveren van maaltijden, het dekken van tafels, opruimen en schoonmaken, ze houden cliënten gezelschap en gaan een stukje met hen wandelen of fietsen.

Vanaf deze maandag gaan dertig Efteling-medewerkers aan de slag. Ze krijgen duidelijke instructies over de hygiëne en het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen en horen via een e-learningmodule wat ze kunnen verwachten. De medewerkers gaan op vrijwillige basis aan de slag op vier locaties: in Waalwijk, Oosterhout en Almkerk.

