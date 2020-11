Sinterklaas brengt ook cadeautjes naar arme gezinnen in Boxtel dankzij Natasja

De Boxtelse onderneemster Natasja (privéfoto). vergroot

"Ik ben impulsief", zegt Natasja Willems (45) met een lach. De Boxtelse eigenaresse van Natasja Fashion staat bekend om gekke en leuke acties. Dit jaar zamelt ze speelgoed in zodat arme gezinnen ook iets kunnen geven tijdens sinterklaas. De actie is een groot succes.

Onderneemster Natasja krijgt veel steun van andere ondernemers uit de regio. Zo stellen de plaatselijk Hema en lunchroom Lunch bij Trots hun etalage beschikbaar om de cadeau's uit te stallen. Winkeliers van Sint Michelsgestel tot aan Tilburg hebben al gratis nieuw speelgoed gebracht.

"Ik heb veel volgers op Facebook en zo werd snel bekend dat ik hiermee bezig ben", legt Natasja de grote toeloop uit. "Maar er kan altijd meer bij. Er zijn 540 uitnodigingen verstuurd aan gezinnen die vaak meerdere kinderen hebben."

Tweedehands

Ook tweedehands speelgoed is welkom. "Het Goed in Boxtel heeft ook al aangeboden dat we een gratis een rondje mogen winkelen. Ik weet zeker dat er genoeg mensen zijn met speelgoed waar ze niks meer mee doen. Als de staat prima is, ben ik er heel blij mee", zegt Nastasja.

Gezinnen die hulp kunnen gebruiken krijgen een uitnodiging via de basisschool en de voedselbank. "Ook in mijn winkel kan een aanmeldingsformulier worden opgehaald. Die laatste optie is op basis van goed vertrouwen. Ik wil niemand uitsluiten en vertrouw erop dat de meeste mensen deugen."

Natasja laat de cadeautjes zien die staan uitgestald in een van de etalages:

Schaamte

Natasja deed vorig jaar een soortgelijke actie met kerst. "Toen merkte ik dat er veel schaamte is bij gezinnen die het niet zo breed hebben. Daarom heb ik gezegd dat iedereen gratis speelgoed mocht uitzoeken zodat je vrij anoniem kon zijn. Je hoorde mensen zeggen: 'Kom we lopen door, er zijn kindjes die het harder nodig hebben'."

Een enkeling waaraan je kon zien dat die niet bij de doelgroep hoorde begon toch te graaien. Als ik die dan aansprak, kreeg ik gelijk en werd er wat teruggelegd." Bang voor een grote mond was de onderneemster niet. "Ik ben zelf ook niet voor de poes!"

Dit jaar krijgt iedereen die in aanmerking komt een dag en tijdstip toebedeeld waarop het speelgoed kan worden opgehaald. Dit zal in de laatste week van november zijn en waarschijnlijk na sluitingstijd zodat deze mensen minder zichtbaar zijn. "Schaam je niet", voegt Natasja er aan toe. "Iedereen kan in een situatie komen waardoor er geldnood is."

