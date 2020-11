Wendy's man heeft corona en ligt 100 kilometer verderop in coma: 'Die afstand is frustrerend'

Patrick in het ziekenhuis in Utrecht, nog voordat hij naar de ic ging. (foto: Wendy Versfeld). vergroot

Coronapatiënt Patrick Versfeld (50) uit Valkenswaard ligt in kunstmatige coma in het ziekenhuis. Vanuit het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven werd hij overgeplaatst naar Utrecht, ruim honderd kilometer van huis. "Die afstand is enorm frustrerend", vertelt zijn vrouw Wendy.

De 45-jarige Wendy heeft een chronische ziekte en kan vanwege de afstand niet zelfstandig met de auto op bezoek. Daarom zal Wendy zich steeds moeten laten brengen voor een bezoekje. “Je kunt niets. Je voelt je compleet machteloos."

"Het is heel frustrerend dat je er niet makkelijk naartoe kunt."

“Het is heel frustrerend dat je er niet makkelijk naartoe kunt. Je wilt gewoon bij hem zijn”, vertelt ze. Ook bellen of appen is vanwege Patricks toestand nu geen optie meer. Bovendien zat het gezin afgelopen weekend nog in thuisisolatie vanwege milde coronaklachten, waardoor ze ook niet op bezoek mochten.

Dochter Lisa raakte als eerste besmet. Ze loopt stage als verpleegkundige in het Veldhovense ziekenhuis. “Ze voelt zich heel schuldig, maar we nemen haar niets kwalijk.” Kort daarna kreeg ook de rest van het gezin milde klachten.

Ook vader van het gezin Patrick werd ziek, op z’n vijftigste verjaardag. Afgelopen vrijdag ging het bergafwaarts met hem. “Ik kreeg een heel raar gevoel en belde de dokter”, zegt Wendy. Diezelfde dag werd hij vanwege hevige benauwdheid met de ambulance naar het Veldhovense ziekenhuis gebracht. Daar was te weinig plek, dus werd hij overgeplaatst naar de verpleegafdeling in Utrecht.

"Hij noemde ons het mooiste en liefste wat hem ooit was overkomen.”

Daar had Wendy nog een videogesprek met hem. “Hij noemde ons het mooiste en liefste wat hem ooit was overkomen.” Vrijdagnacht kreeg hij een flinke hoestbui. Ook bleek er een gaatje in z’n long te zitten. Hij ging nog verder achteruit en werd overgebracht naar de ic, waar hij nu dus in kunstmatige coma wordt gehouden.

“Hij is stabiel, maar dat kan zo veranderen”, vertelt Wendy. Tijdens het interview kreeg ze een telefoontje uit het ziekenhuis. “Hij is heel ziek en heeft veel pijn op de borst. Of het weken of maanden gaat duren, ze kunnen het me niet vertellen.”

“Ik kan me heel kwaad maken over mensen die corona niet serieus nemen."

Wendy heeft duidelijke redenen waarom ze haar verhaal bij Omroep Brabant wil doen. Ze ergert zich aan mensen die de ziekte niet serieus nemen of naar feestjes gaan. “Ik kan me daar heel kwaad over maken. Zeker omdat wij ons strak aan alle regels hebben gehouden en Patrick dan toch zo ziek is geworden.”

Bovendien hoopt ze dat mensen niet te makkelijk denken: dit overkomt mij niet. “Patrick is een lange, slanke, sportieve man. Juist hij werd heel erg ziek. Denk dus niet dat het jou niet zal treffen”, zo is haar advies.

Patrick en Wendy in betere tijden (foto: Wendy Versfeld). vergroot

