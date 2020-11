Tanja (51) ging gewoon op vakantie naar Curaçao en dit is waarom

Als Tanja (51) uit Etten-Leur dan toch iets moet noemen wat tegenvalt op Curaçao dan is het wel het weer. "Het regent hier bijna dagelijks. Het duurt gelukkig vaak maar een uurtje." Tanja is één van de Nederlanders die besloot haar vakantie door te brengen op het Caraïbische gedeelte van het koninkrijk, ondanks corona.

Rutte gaf zo'n twee weken geleden een negatief reisadvies voor het buitenland. Maar dat advies geldt niet voor Curaçao. Er ontstond meteen een run op vakanties richting het eiland. Sindsdien is het aantal coronabesmettingen op Curaçao gestegen. Daarom zijn de maatregelen er nu strenger.

"Ik weet dat vakantie in coronatijd risico's met zich meebrengt", legt Tanja haar keuze voor de vakantie uit. De avondklok op het eiland is nu vervroegd van elf naar negen uur. Iedereen moet dan binnen zijn. Tanja vindt dat jammer maar niet onoverkomelijk. "Je weet dat je verwachtingen moet bijstellen nu corona overal kan opduiken. Die dagelijkse bui, daar had ik eigenlijk minder rekening mee gehouden. Maar ik ben hier ook om te duiken. Ik trek dan mijn uitrusting aan en duik onder water. Als ik weer boven kom, schijnt de zon weer", klinkt het vrolijk.