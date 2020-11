Dodelijke val bouwvakkers uit Someren: machinist, verhuurder kraan en hoofdaannemer veroordeeld

Foto: Bart Meesters/Meesters Multimedia vergroot

De machinist, de verhuurder van de kraan en de hoofdaannemer zijn maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld voor hun rol bij een dodelijk ongeluk met een hoogwerker in 2016 in Zaltbommel. Bij dat ongeval kwamen twee mannen uit Someren om het leven. Een derde man uit die plaats raakte zwaargewond. De rechtbank oordeelt dat er sprake is van nalatigheid.

Sandra Kagie Geschreven door

De machinist (56) en de verhuurder van de kraan (49) zijn veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur. De hoofdaannemer, Wijnen Bouw uit Someren, moet een boete van dertigduizend euro betalen. Volgens de rechtbank is het aan de schuld van de drie te wijten dat de twee mannen zijn overleden en een derde man zwaargewond raakte.

"Zij hebben bepaalde procedures niet in acht genomen en niet gehandeld zoals van hen mocht worden verwacht. Ze handelden verwijtbaar", zo stelt de rechtbank.

Bak viel naar beneden

Het bedrijfsongeluk gebeurde in mei 2016 in Zaltbommel. De drie mannen uit Someren waren aan het werk bij een hotel aan de snelweg A2, dat werd omgebouwd tot een Van der Valk-vestiging.

Tijdens de klus wilden ze in de bak van een hoogwerker een spandoek aan de gevel van het gebouw bevestigen. Op dat moment viel de bak naar beneden.

'Onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig'

Uit onderzoek is volgens de rechtbank gebleken dat een zogenoemde hydraulische stift niet volledig vast zat. "De machinist checkte vooraf niet goed (genoeg) of de stift vast zat. Hierdoor kon de werkkooi losraken", oordeelt de rechtbank.

"Ook heeft hij de handleiding niet gelezen en een aantal veiligheidsmaatregelen niet genomen. Zo bracht hij de handmatige borgpen niet aan. Bovendien had de man weinig tot geen ervaring met het werken op een verreiker met werkkooi." De rechtbank spreekt van 'onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig handelen'. Justitie eiste eerder een werkstraf van 150 uur. De rechter kwam tot tweehonderd uur.

Kraan in slechte staat geleverd

De verhuurder van de kraan is veroordeeld voor het leveren van een kraan die niet tijdig gekeurd was, in slechte staat was en hij heeft de machinist onvoldoende geïnformeerd over de werking van de kraan. Justitie vroeg eerder om een taakstraf van 220 uur. De rechtbank trok hier twintig uur vanaf.

Wijnen Bouw kan volgens de rechtbank worden verweten dat het onvoldoende toezicht hield op zijn medewerkers en op de kwaliteit van ingehuurde arbeidsmiddelen. De boete van dertigduizend euro die het bedrijf moet betalen, is gelijk aan de boete die justitie eerder had geëist.

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.