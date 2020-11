Legendarische Bossche basketbalvloer krijgt nieuw leven: van bureau tot tuintafel

Van de houten basketbalvloer worden nu bureaus gemaakt (foto: Rogier van Son). vergroot

“Het is een legendarische vloer." De basketballers van de Heroes Den Bosch speelden er twaalf jaar op. Nu maakt ondernemer Niels (44) bureaus, tuintafels, ladekastjes of een krukje van de oude onderdelen. Het spreekt sportfans wel aan. “Je ziet de schoenstrepen er nog op staan. Die zou je kunnen wegpoetsen om een nieuwe tafel te maken, maar iedereen die dit koopt, wil die strepen erop hebben staan.”

Dit was de wedstrijdvloer van de Heroes Den Bosch. “Zo’n vloer wordt iedere wedstrijd in de Maaspoort opgebouwd. Daar doen ze vier uur over. Basketballers mogen namelijk niet op een gewone vloer spelen. Dat is slecht voor de knieën en deze vloer is zo gemaakt dat-ie een bepaalde kracht geeft om te kunnen springen. Zo krijgen ze nog meer sprongkracht.”

Bij elke basketbalwedstrijd in de Maaspoort komt er een houten vloer te liggen (foto: Heroes Den Bosch). vergroot

725 vierkante meter vloer

Niels Braat en zijn compagnon Eric uit Eindhoven willen met hun onderneming upXycle graag spullen hergebruiken. Ze roken een buitenkansje toen ze hoorden dat 725 vierkante meter houten vloer als oud hout weggegooid zou worden. Zestien karren vol houten platen werden in de vrachtwagen gezet en naar een loods in Nuenen gebracht. “We werden op tijd getipt.”

Kijk hier naar wat er van de vloer wordt gemaakt:

Wachten op privacy instellingen...

Het hout is volledig massief beukenhout van 2,1 cm dik. Een vloer die toen hij werd aangeschaft ruim 100.000 euro kostte. De vloer begon te splinteren en was verouderd. “De vloer was op en daarom wilden ze hem weggooien. Dat vonden wij zonde. De Heroes in Den Bosch zijn het vaakst landskampioen geworden van alle Nederlandse clubs. Op deze vloer hebben ze die kampioenschappen gewonnen. Basketbalfans vinden het fantastisch om dit in huis te hebben. Ook sportfans vinden het zonde om zo’n vloer weg te doen. Met bloed, zweet en tranen is er op deze vloer gespeeld. Dat maakt het een stuk unieker om zo’n bureau in huis te hebben.”

Hergebruiken

Al negen fans zijn blij gemaakt met een bureau. Ook is er een stuk vloer in een bedrijfsruimte gelegd. “Ze wilden de bucket hebben. Werknemers komen op die bucket binnen om te gaan werken. Hoe gemotiveerd wil je raken om te gaan werken als je via zo’n vloer naar je werk mag gaan?”

Over dit stuk basketbalvloer gaan medewerkers naar het werk (foto: Rogier van Son). vergroot

“Het is begonnen met een sporthart. We willen sportspullen hergebruiken. Vaak wordt iets gemaakt wat wel mooi is, maar wat niemand wil kopen. Wij zochten naar sportartikelen waar een emotie aan zit want dan willen mensen het wel hebben. Zo heb je minder afval. We hebben allebei ons eigen bedrijf en het gaat ons niet om een extra winst. Het is een uit de hand gelopen hobby.”

Het project slaat aan. Vlaggen van PSV en FC Twente zijn hergebruikt en zijn omgevormd tot sporttasjes. Sportbonden dienen al aanvragen in. Wie weet zien we zo binnenkort meer sportartikelen terug. “We doen dit niet voor één hockeystick. We willen iets structureels doen.”

De afdrukken en vegen staan nog op de vloer (foto: Rogier van Son). vergroot

De bureaus kosten tussen de 300 en 700 euro. Een driepunterkrukje met drie poten kost 125 euro. Best prijzig, maar er is wel een voordeel. ”Nooit meer poetsen”, zegt Niels. Want het is inclusief schoenstrepen. En hier en daar een voetafdruk.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.