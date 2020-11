Het allerleukste museum voor kinderen van Nederland staat in Helmond

Foto: Museum Helmond Kasteel Helmond (foto: Jan Peels). Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Museum Helmond

Ruim 3500 jeugdige museumbezoekers hebben bepaald dat Museum Helmond zich het komend jaar hét Kidsproof Museum 2021 van Nederland mag noemen. Die titel verdient het museum op basis van grondig onderzoek door zogenaamde museuminspecteurs (kinderen tot en met 12 jaar). Er werden meer dan tienduizend rapporten ingevuld door de jeugdige inspecteurs uit heel Nederland.

"Wauw, yes", reageerde directeur Marianne Splint toen ze het nieuws te horen kreeg. "We zijn er enorm blij mee", vertelt ook Jessica Hagenaars van het museum enthousiast. "Deze prijs was een langgekoesterde wens. We hebben er hard voor gewerkt en we zijn er dan ook enorm blij mee."

Landelijk de beste

Er zijn 52 musea, verspreid over het hele land die een heel jaar lang het predicaat Kidsproof mogen voeren, waaronder NEMO in Amsterdam, Naturalis in Leiden en Museum Klok & Peel in Asten. Landelijk winnaar van de Museumkids award 2021 is dus Museum Helmond met een gemiddeld rapportcijfer van 9,3. “Je kunt er dingen leren, spelletjes doen en je verkleden als ridder en in dit museum werken alleen maar lieve mensen”, aldus een enthousiaste museuminspecteur.

Het overzicht met alle 52 Kidsproof musea staat op museumkids.nl. Al die musea hebben van minstens zestig kinderen het rapportcijfer 8 gekregen. Museumkids is een initiatief van de Museumvereniging en brengt de jongste generatie in contact met musea. In die musea worden verhalen verteld waardoor kinderen de wereld leren ontdekken.

Volgens Hagenaars betekent de prijs veel voor het museum: "Kinderen zijn de toekomst. We hopen dat ze op deze manier de kinderen langer aan ons kunnen binden en dat ze vaker terugkomen, nu maar ook later als ze zelf weer kinderen hebben."

