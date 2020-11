Wie herkent deze jongeman? Hij pinde met pas die werd buitgemaakt bij woningoverval in Breda

De dag na de overval pinde deze jongeman met een van de buitgemaakte pasjes (beeld: Bureau Brabant) vergroot

Met een van de pinpassen die in januari werd buitgemaakt bij een overval op een huis aan de Oranjeboomstraat in Breda, is de volgende dag gepind bij de Albert Heijn aan de Haagdijk in die stad. Dit werd maandagavond duidelijk in de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant. De politie is op zoek naar de jongeman die met zijn gezicht duidelijk in beeld is als hij de supermarkt na het pinnen verlaat.

Sandra Kagie Geschreven door

Bij de overval op zaterdag 18 januari stormde een man, nadat hij had aangebeld, het huis aan de Oranjeboomstraat binnen om er uiteindelijk na een worsteling met pasjes en telefoons vandoor te gaan. De bewoners raakten nauwelijks gewond, maar ze schrokken wel erg.

Wachten op privacy instellingen...

Naar nu blijkt is er de volgende dag dus met één van de gestolen pasjes gepind. De politie weet niet of de jongeman die pint ook de overvaller is. "Maar hij heeft wel wat uit te leggen", zegt een woordvoerder.

Eerder deed de bewoner zijn verhaal tegenover Omroep Brabant:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.