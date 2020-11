Hond George werd neergeschoten en overleefde het niet: 'Snap niet dat iemand meteen een geweer pakt'

Hond George werd zondag neergeschoten (foto: baasjes van George). vergroot

Het gebeurde eigenlijk te snel om het goed en wel te beseffen. De driejarige cockerspaniël George liep zondagmiddag vanuit een losloopveldje in Nuenen een erf op. Luttele momenten later zag het baasje haar hond slepen met de achterpoten. De dierenarts vond een kogel in de ruggenwervel van George en daarom moest het hondje die dag nog worden ingeslapen. De geschokte eigenaresse doet haar verhaal.

Rebecca Seunis Geschreven door

De politie arresteerde maandagmiddag een 59-jarige Poolse man voor de daad. "Wij kennen hem niet. We snappen de boosheid van mensen en de heftige reacties op sociale media. Maar die negativiteit is nergens goed voor. Ik wil me daarvan distantiëren want daarmee krijgen we onze George niet terug. Dat is niet ter nagedachtenis van onze hond", zegt de eigenaresse ferm.

Veel verdriet

Uiteraard is ze ontzettend verdrietig over wat er zondag is gebeurd. "Ik liep met mijn schoondochter en George op een losloopveld. Vanuit daar kun je het bos inlopen. George is toen onder een hek doorgeschoten en iemands erf opgelopen. Normaal gesproken komt hij meteen terug als ik hem roep. Ik zei meteen tegen mijn schoondochter: hou jouw hond vast want George komt altijd terug. Ik liep richting dat erf en toen zag ik dat George sleepte met zijn achterpoten. Toen was het al gebeurd."

Het baasje wist toen nog niet precies wat er aan de hand was. "We hebben geen knal gehoord maar dat hoeft niet met een luchtdrukwapen. Ik zag wel een wond op zijn rug maar ik dacht aan prikkeldraad of iets dergelijks. Ik heb hem opgetild en mijn schoondochter gebeld en gezegd dat ze snel met de auto moest komen. Toen zijn we direct naar de dierenarts gereden. In de auto merkte ik dat zijn achterpoten en staart niet meer reageerden. Toen heb ik mijn man gebeld en gezegd: ik denk dat we vanmiddag een beslissing moeten nemen."

'Hij was pas drie jaar bij ons'

Die zorgen bleken gegrond. "We hoopten natuurlijk nog dat de schade mee zou vallen. Maar de dierenarts vond een kogel in zijn ruggenwervel. Toen moesten we de keuze maken om hem in te laten slapen. George was pas drie jaar bij ons. Hij was bijna 3,5 jaar oud."

Volgens de politie heeft de man op George geschoten omdat hij bang was dat zijn duiven in gevaar waren. De eigenaresse van George wil niet speculeren over een eventuele straf voor de schutter. "De politie heeft ons verzekerd dat ze het zeer serieus nemen. De straf laat ik aan justitie. Ik snap alleen niet dat iemand zo kan reageren. Jaag de hond weg of gooi desnoods met een steentje. Maar ik snap niet dat iemand meteen een geweer pakt. Hij heeft in ieder geval bekend dus wellicht heeft hij spijt. George was een super lief beestje, dit verdient hij niet."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.