55 miljoen mensen zien bizar filmpje waarin kapper Renaz een compleet gezicht harst

Een filmpje van een complete harsbehandeling van het gezicht is al door meer dan 55 miljoen mensen bekeken. (Foto:Renaz Ismael) Kapper Renaz Ismael gaat viral met een filmpje waarin hij geen haartje op het gezicht achterlaat. (Foto; Renaz Ismael)

Een filmpje over een zeer complete harsbehandeling in kapperszaak Freedom in Boxmeer gaat de hele wereld over. Geen haartje op het gezicht, nek, in neus en oren blijft overeind na een compleet harsmasker. Kapper Renaz Ismael die net drie maanden geleden in Boxmeer een eigen kapperszaak begon, weet niet wat hem overkomt. "Na één dag had ik al 300.000 views. Na twee weken hebben 55,6 miljoen mensen het filmpje op TikTok bekeken."

Renaz (25) vluchtte vijf jaar geleden naar Nederland om te ontsnappen aan de oorlog in Syrië. Inmiddels spreekt hij prima Nederlands en blijkt hij een hit op social media. De werkwijze van deze Boxmeerse kapper is dan ook opvallend.

"In zuidelijke landen is het verwijderen van neus- en oorharen, haren op wangen en nek bij de kapper vrij gebruikelijk. Voor Nederlanders is het vaak nog even wennen om stokjes met hars in je neus en oren geduwd te krijgen, die er later vliegensvlug uit getrokken worden met overtollige haartjes", lacht Renaz. "Het is inderdaad pijnlijk", grinnikt hij erachteraan.

Dit is het filmpje dat op TikTok al meer dan 55 miljoen keer bekeken is:



Twee weken geleden bedacht Renaz dat een volledige harsbehandeling van het gezicht, nog nooit eerder gedaan was. Althans: hij had het nog nooit gezien. Hij zocht een bereidwillige klant, kliederde het hele gezicht vol en maakte een filmpje van het 'uitpakken' van het gezicht.

"Het is ook wel een wonderlijk gezicht."

"Ongelofelijk hoe vaak dit nu bekeken is. Het is ook wel een wonderlijk gezicht. Iedereen verwacht ook dat de wenkbrauwen verdwijnen maar daar heb ik een papiertje overheen gedaan dus die blijven netjes zitten", vertelt hij met enige trots.

Het verwijderen van alle gezichtshaartjes met hars is pijnlijk. "Maar het resultaat is een heel schoon en ook zacht gezicht. Het ziet er ook heel fris uit", reageert de bedenker van de totale gezichtsbehandeling met hars. Hij krijgt nu steeds vaker het verzoek voor zo'n complete aanpak.

"Ik kan hiervan leven en het zit niet in mijn aard om snel meer geld te vragen."

Over klanten heeft Renaz vanaf de start niet te klagen. "Ik ben echt de goedkoopste van Nederland. Een gewone knipbeurt op zondag kost 9 euro. Dat vind je nergens. " Hij is niet van plan snel zijn prijzen te laten stijgen. "Ik kan hiervan leven en het zit niet in mijn aard om snel meer geld te vragen."

Renaz heeft een voorkeur om mannen te knippen. Vrouwen met kort haar vindt hij ook geen probleem. "Voor lange haren heb ik geen geduld. Dat doen collega's van mij in de zaak."

"Je kunt die haartjes ook met vuur laten verdwijnen."

Er is nog een manier waarop Renaz bij klanten het gezichtshaar laat verdwijnen. "Ik hou wel van een showtje en je kunt die haartjes ook met vuur laten verdwijnen." Ook hier heeft hij filmpjes van. Het lijkt net alsof het gezicht geflambeerd wordt. "Het gaat nooit mis hoor", zegt hij daarover.

Nog een tevreden klant:



Renaz knipt al vanaf zijn 15e. "Ik was een ziekelijk kind. Ik ben daardoor nooit naar school geweest in Syrië. Toen ik 15 jaar was en het beter ging, kwam ik tussen de kleuters terecht. Dat werkte niet. Ik ben toen gaan knippen om geld te verdienen."

Lezen en schrijven heeft hij vooral in Nederland geleerd. Hij verwacht niet dat hij ooit nog naar Syrië terug zal keren. "Daarom heet mijn kapperszaak 'Freedom'. Vrijheid is iets zeer waardevols en dat heb ik hier gevonden."

