86-jarige vrouw keek in de loop van een pistool maar raakte niet in paniek: 'Domme kerels'

"Tante is een taaie!", zegt de trotse achternicht van de 86-jarige bewoonster van het huis aan de Klaroenring in Etten-Leur. Een dag na de overval is de vrouw heel nuchter. "Een van hen stond met een pistool op me gericht. Ik dacht: die haalt toch niet over. Ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien omdat ik ze niet ervaren vond overkomen?"

Dinsdagmorgen is het stil aan de Klaroenring in Etten-Leur. De meeste gordijnen zijn dicht en zo nu en dan wandelt er iemand met een hond voorbij. Maandagavond werd die ogenschijnlijke rust bruut verstoord door twee gewapende mannen. Ze overvielen de 86-jarige vrouw in haar huis op de hoek van de straat.

"Ik dacht wat motten die nou weer?! Ze kwamen met z’n tweeën binnen en duwden me tegen de muur."

Een dag later is ze nog lang niet van de schrik bekomen. "Ik heb tot kwart voor vier wakker gelegen en vanmorgen om zeven uur was ik alweer wakker", vertelt ze. "Ik ben er met mijn gedachten nog niet helemaal bij. Maar het is gebeurd en je kunt er verders niks aan doen."

Maandagavond werd er rond zes uur op haar raam geklopt. "Dat doet mijn neef ook altijd", vertelt de vrouw. "Ik deed het gordijntje open en zag iemand staan. Ik dacht dat het m’n neef was." Toen ze haar voordeur opende, stonden daar twee mannen met een getrokken pistool. "Ik dacht: wat moeten die nou weer?! Ze kwamen met z’n tweeën binnen en duwden me tegen de muur. Ze hadden geen muts op, geen handschoenen aan. Niks."

"Toen ze bij de eettafel stonden heb ik nog gezegd: ik vind jullie onaardig!"

De mannen hadden een duidelijk doel. "Ze riepen: 'Geld, geld, geld!' Toen zei ik meteen: 'Dat staat op de bank.'" Vervolgens pakte ze haar portemonnee. "Die gooide ik op tafel en toen heeft een van hen er vijftig euro uit gehaald. De ander stond met zijn pistool op me gericht." Toch raakte de vrouw niet in paniek. "Ik dacht die haalt toch niet over. Ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien omdat ik ze niet ervaren vond overkomen?

De vrouw was geschrokken, maar bleef kalm. "Toen ze bij de eettafel stonden, heb ik nog gezegd: 'Ik vind jullie onaardig!'", vertelt ze met een grote grijns op haar gezicht. "Ik denk dat ze 5 of 10 minuten binnen geweest. Ze waren tussen de 16 en 20 jaar oud en praatten goed Nederlands. Iedereen zou ze hebben binnengelaten", stelt ze. "Ze zagen eruit als nette jongens."

"Dan kunnen ze proberen rijk te worden, maar met 50 euro wordt je toch nooit rijk."

Op de vraag of ze iets tegen de overvallers zou willen zeggen, antwoordt ze resoluut: "Dat ze lomp zijn! Ze zijn bezig met iemands leven kapot te maken. Dat zijn toch domme kerels. Die moeten straks nog een gezin gaan stichten ook. Dan kunnen ze proberen rijk te worden, maar met 50 euro word je toch nooit rijk."

Echt angstig is de vrouw er gelukkig niet door geworden. "Ik ben niet echt bang geweest. Het is gebeurd. Mooi klaar en we gaan weer door. Morgen doen ze het weer bij een ander", reageert ze gelaten. "De deuren niet meer open doen, daar komt het nu op neer."

"Voor de schrik."

En dan gaat de bel. Haar achternichtje staat voor de deur met een bos bloemen. "Voor de schrik."

De politie deed maandagavond uitgebreid onderzoek. Zo is er onder meer een buurtonderzoek gehouden, werden er camerabeelden bekeken en is de woning van de vrouw onderzocht. De politie is op zoek naar twee jonge mannen. "Volgens het slachtoffer was het tweetal waarschijnlijk blank en hadden ze vermoedelijk donkerblond haar. Een van de daders was wat kleiner dan de ander, mogelijk waren ze rond de 1,65 en 1,70 meter lang."

De daders zijn te voet gevlucht. De recherche komt graag in contact met mogelijke getuigen: mensen die iets gezien hebben of eventueel camerabeelden hebben.

