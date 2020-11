Huizen gaan als zoete broodjes: kijk hier hoeveel er in jouw gemeente zijn verkocht

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In de meeste gemeenten in Brabant zijn het afgelopen jaar veel meer huizen verkocht dan een jaar eerder. Vooral in Oss, Breda en Eindhoven was er een flinke stijging.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het vastgoedbedrijf Calcasa heeft dinsdag cijfers gepubliceerd, waaruit dit blijkt.

In Oss werden 1779 huizen verkocht tussen oktober 2019 en oktober 2020. Dat zijn er 274 meer dan de 1505 verkochte huizen in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt neer op een stijging van 18,2 procent.

Wil je weten hoe het in jouw gemeente zit? Bekijk het op dit kaartje.

Wachten op privacy instellingen...

Andere forse stijgers:

In Breda gaat het om 3103 huizen. Een jaar eerder waren dat er 2822. Een stijging van 281 (10 procent).

In Eindhoven wisselden 3900 woningen van eigenaar. Een jaar eerder waren dat er nog 3651. Een stijging van 249 (6,8 procent).

Ook dalingen

Huizenbezitters in Landerd deden iets minder goede zaken. Daar is een daling van 14,7 procent te zien. Er werden 250 woningen verkocht, terwijl er een jaar eerder nog 293 tekoopborden konden worden weggehaald.

Volgens Calcasa duurt het op dit moment gemiddeld zes maanden voordat een woning wordt verkocht.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.