Jongen (16) showt mortiergranaten en Cobra's op TikTok, politie wordt getipt

Een 16-jarige jongen uit Geffen is tegen de lamp gelopen nadat hij op TikTok illegaal vuurwerk liet zien. De politie werd getipt en bracht de jongen een bezoekje.

In zijn slaapkamer vonden agenten mortiergranaten, meerdere Cobra’s en ‘een heleboel nitraten’. De jongen wordt op een later moment verhoord. Het vuurwerk is in beslag genomen.