Cobra's en nitraten bestellen met slechts één berichtje, illegale handel in vuurwerk gaat door

Deze cobra's worden aangeboden in Breda. (screenshot: Telegram) vergroot

Vuurwerkverbod of niet, de handel in illegaal vuurwerk gaat online onverminderd door. Via berichtendienst Telegram bestel je eenvoudig een paar nitraten, cobra's of ander illegaal vuurwerk. "Het is levensgevaarlijk", weet Anne Dreijer-Heemskerk, vuurwerkdeskundige bij de Nationale Politie.

"Doos Cobra 6 voor 800 euro in de regio Tilburg, Breda en Den Bosch. Bezorging tegen vergoeding." Het regent ook dinsdag advertenties in de tientallen groepsgesprekken. De chatgroepen zijn openbaar, makkelijk te vinden en hebben vaak duizenden leden. Het vuurwerk is op te halen of wordt thuisbezorgd. "Vaak wordt het verhandeld in kofferbakken op parkeerplaatsen", vertelt Heemskerk.

Ook worden volop oproepjes gedaan, bijvoorbeeld in de groep 'Vuurwerkhandel' met 9245 leden. "Wie verkoopt er Cobra 6 of nitraten? Stuur me een privébericht", vraagt iemand met de schuilnaam bigmoney. Een ander schrijft: "JK Den Haag is een goede dealer. Zeker bij hem halen! Hij heeft het zelfs bezorgd voor me."

Kat-en-muisspel

Of het niet heel dom is, om het zo in de openbaarheid aan te bieden? "De politie kijkt mee, ook via sociale mediakanalen", benadrukt Heemskerk. "We pakken ook veel mensen die via die wegen bestellen of verkopen." Toch zijn nog tientallen groepen en vele aanbieders te vinden. "Het is echt een kat-en-muisspel. We kunnen niet overal tegelijk zijn."

Bekijk in de video hoe makkelijk die groepen te vinden zijn.

Verbod

Een totaal vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw om de zorg niet verder te belasten, komt steeds dichterbij. Het kabinet komt vrijdag met een voorstel voor een totaalverbod op vuurwerk, althans zo meldde de NOS maandag. Vuurwerkverkopers balen van dit verbod en denken dat het juist voor meer letsel gaat zorgen, doordat mensen vaker naar illegaal vuurwerk zullen grijpen.

Of er nu inderdaad al een toename is, kan de politie nog niet zeggen. "Dat moeten we echt afwachten. Je zult altijd een groep liefhebbers hebben die er alles voor over heeft om het te krijgen. Toch zal het merendeel zich aan de regels houden."

Het geld wordt gecontroleerd (screenshot: Telegram) vergroot

Levensgevaarlijk

Heemskerk benadrukt dat het levensgevaarlijk is om het vuurwerk in woningen op te slaan. Ze heeft zelf al de gekste dingen gezien. "Vuurwerk kan massa-explosief reageren. Dat betekent dat als er één stuk vuurwerk afgaat de hele partij explodeert. Je krijgt dan het effect van een plofkraak, waarbij de halve pui eruit wordt geblazen."

De straffen kunnen hoog uitpakken. "Bij het hebben van licht vuurwerk heb je zo een boete van minimaal 400 euro. Bij zwaar vuurwerk zit je meteen aan een taakstraf." Haar advies is dan ook duidelijk: "Sla een jaartje over, dan kun je er volgend jaar dubbel van genieten."

Deze cobra's zijn op te halen in Tilburg. (screenshot: Telegram) vergroot

Een advertentie van iemand die zich Mr. Explosive noemt. (screenshot Telegram) vergroot

