Geen kerst in eigen huis, twee maanden na brand in parkeerkelder

De brand woedde onder het appartementencomplex (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Thuis kerst vieren zit er twee maanden na de brand in de parkeerkelder van appartementencomplex Stadhoudersveste in Oosterhout niet in. De 28 woningen zijn zo aangetast door roet en stank, dat de oudere eigenaren pas in de loop van januari kunnen terugkeren. De constructie van het gebouw zou niet door de brand zijn aangetast.

De brand woedde zaterdagavond 17 oktober, toen een auto in de parkeergarage vlamvatte. Het vuur sloeg over naar andere wagens. De bewoners van het complex werden direct na de brand opgevangen in een sporthal in de buurt. Inmiddels hebben ze allemaal tijdelijke alternatieve huisvesting, onder andere op landgoed Bergvliet in Oosterhout.

Laagbouw gestut

"Het roet zit nog overal en de boel moet eerst worden schoongemaakt", zegt voorzitter Jan Gerrits van de Vereniging van Eigenaren.

Door de enorme hitte van de brand zou de vloer van het appartementencomplex ook te lijden hebben gehad. Het onderzoek loopt nog, maar volgens Gerrits is de constructie onder de woontorens niet aangetast.

"De laagbouw onder de gemeenschappelijke ruimte is wel beschadigd en wordt gestut met stempels. Dit kan worden gerepareerd en hoeft niet herbouwd te worden. De riolering en andere leidingen moeten wel worden vervangen."

Een van de bewoners na de brand:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.