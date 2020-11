De kersttrends van 2020: online kerstshoppen en steeds vroeger beginnen

Kerstbomen, lichtjes, rood en goud onder bewaking van de notenkraker op de kerstafdeling van Coppelmans. ( Foto: Coppelmans) vergroot

Ieder jaar heeft zijn eigen kersttrends. 2020 is het jaar van het online shoppen. Door de coronacrisis doen kerstliefhebbers massaal hun inkopen vanuit de luie stoel. En omdat mensen veel tijd thuis doorbrengen beginnen ze al vroeg.

Diana van der Sterren van de kerstafdeling van Intratuin in Rosmalen herkent dat: "Wij hebben laatst een enorme recorddag gehad op onze website. Dat was echt bizar."

De kerstinkopen begonnen ook eerder dan normaal. En wat kopen die mensen dan? "Als we dan toch thuis moeten blijven dan kunnen we het maar beter gezellig maken", zegt Anja Coppelmans van Tuincentrum Coppelmans in Nuenen. "Er wordt niet bezuinigd. Mensen willen kerstluxe uitstralen."

Anja en Diana hebben tientallen jaren ervaring in het decoreren en bedenken van nieuwe kerstshows in het tuincentrum. Diana vindt het zelf wel jammer dat ze geen coronahumor in haar assortiment heeft. "Ik heb gehoord dat ergens een kerstman met mondkapje verkocht wordt. Dat vind ik wel leuk, maar die verkopen wij zelf niet.

Wat Diana wel verkoopt zijn Oeteldonkse kerstballen en ballen met zes gebouwen uit Den Bosch, zoals de Sint-Jan, het provinciehuis en de Draak.

"Online kopen heeft een enorme vlucht genomen", bevestigt ook Anja. De precieze cijfers heeft ze niet paraat maar online shoppen gebeurt massaal. "Mensen vermijden zo de drukte en eventuele rijen bij de kassa. We hebben alles coronaproof gemaakt met brede gangen en beperkte winkelwagentjes, maar buiten wachten is niet aantrekkelijk als er te veel klanten zijn. Toch valt de drukte best mee. Het lijkt wel of mensen bewust verspreid komen. Was het vroeger in de ochtend rustig en in de middag druk, nu is het nooit rustig maar ook zelden heel druk."

"De kerstboom wordt ook eerder opgezet dan normaal", zeggen Diana en Anja. "Dat betekent dat de kunstboom erg hard gaat. Die is er ook in alle maten en soms niet van echt te onderscheiden", zegt Anja.

"Voor wie weinig ruimte heeft zijn er creatieve oplossingen zoals een halve kerstboom met lichtjes tegen de muur." Diana voegt daar nog aan toe dat er ook posters en schilderijen met een kerstboom met lichtjes te koop zijn.

Thuis bij Anja Coppelmans is het ook overdaad en nostalgie "Ik haal anderhalve week voor kerst ook nog een echte boom in huis. Ik kan het iedereen aanraden. Het is de geur, het is de traditie daar kan geen enkele trend voor mij tegenop."

