Mondkapje in de kerststal van de Sint Jan: 'Hart onder de riem, desnoods tot en met Pasen'

Wie is toch die man in de Bossche kerststal die een mondkapje draagt en waarom? vergroot

Een ‘wonderbaarlijke’ primeur in de lange historie van de kerststal in de Bossche Sint Jan. Inhakend op de actualiteit draagt een van de figuranten in de kerststal een mondkapje. Ondertussen stellen de bouwers alles in het werk om de kerststal gewoon op 4 december open te laten gaan.

Rob Bartol Geschreven door

De plebaan onthult wie het mondkapje heeft gekregen:

Het is niet lukraak gekozen, vertelt plebaan Vincent Blom. De herbergier is een bewuste keuze om de horeca een hart onder de riem te steken. “Als in de horeca mondkapjes verplicht zijn, dan ook in de herberg van Bethlehem", vertelt de priester van de Sint Jan.

"Ik vind het superleuk, oprecht heel mooi."

Helga Gerritzen, woordvoerster van de Bossche horeca, is overdonderd door het gebaar van Blom. “Ik vind het superleuk, oprecht heel mooi.”

“Dit geeft echt een gevoel van samen”, zegt ze. “Met dit gebaar wordt een signaal gegeven dat de Bossche Sint Jan, het icoon van de stad, midden in de samenleving staat. Daar mogen sommigen een voorbeeld aannemen. Echt fantastisch en een superleuk gebaar.”

De kerststal in Den Bosch, die jaarlijks zo'n tachtigduizend bezoekers trekt, zal hoe dan ook opengaan. Als de geplande opening op 4 december niet door kan gaan vanwege de coronacijfers of de maatregelen, dan blijft de kerststal gewoon staan. "Desnoods laten we hem staan tot de Pasen", aldus plebaan Vincent Blom. "Dan maar een paasstal, maar hij zal voor iedereen te bezoeken zijn."

