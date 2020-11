Politie publiceerde per ongeluk vertrouwelijke informatie over vermiste Celine

Beeld van de arrestatie in Den Haag (foto: Omroep West). vergroot

De politie heeft bij de vermissing van de 15-jarige Celine uit Berghem per ongeluk geheime dossierinformatie vrijgegeven. Dat geeft de politie donderdag na eigen onderzoek toe aan Omroep Brabant. "Het spijt ons dat dit gebeurd is." Celine werd teruggevonden in Den Haag. De man die haar meenam, wordt verdacht van seks met een minderjarige en het bezit van kinderporno.

Op 28 oktober werd een Amber Alert verstuurd voor de vermiste Celine. Op de website van de politie verscheen een opvallende Engelse tekst onder dat alert. Daarin stond onder andere dat het meisje een negatief zelfbeeld heeft, beïnvloedbaar is en veel chatte.

Kort daarna werd die informatie verwijderd. Het blijkt nu dus te gaan om informatie uit haar politiedossier. "Deze informatie had niet naar buiten mogen komen en het spijt ons zeer dat dat gebeurd is", laat een woordvoerder weten.

Verkeerd vakje

"Bij het invullen van een formulier heeft een medewerker dossierinformatie ingevoerd. Die heeft hij ook per ongeluk in een vak geplakt waar de Engelse tekst voor het Amber Alert in hoorde te staan", zo verklaart de woordvoerder de fout. "Wij bekijken nu het hele proces rond het uitsturen van een Amber Alert om te zorgen dat dit in het vervolg niet meer voor gaat komen."

Celine van Es uit Berghem werd sinds vrijdag 23 oktober vermist. Haar familie was ten einde raad. Woensdagavond 28 oktober werd een Amber Alert verspreid. Enkele uren later werd Celine in goede gezondheid gevonden in het huis van de verdachte in Den Haag. Daar werd ook de 31-jarige man aangehouden.

