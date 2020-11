Overlast door hangjeugd tijdens coronacrisis meer dan verdubbeld

Foto: archief. vergroot

De overlast door jongeren op straat is tijdens de coronacrisis enorm toegenomen. In Brabant wordt er 109 procent meer overlast gemeld dan vorig jaar. Meer dan een verdubbeling dus. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door Omroep Brabant.

We keken naar de cijfers over jeugdoverlast in de maanden maart tot en met oktober van dit jaar, en vergeleken die met dezelfde periode in 2019.

In Brabant waren in de afgelopen maanden 12.646 meldingen van jeugdoverlast, in dezelfde periode in 2019 waren dat er 6.040. Er is één provincie met een grotere toename. In Overijssel steeg de overlast met 118 procent. Landelijk ligt het stijgingpercentage op 92 procent.

In april was het aantal meldingen het hoogst. Daarna daalde het aantal meldingen, al is er in oktober weer een lichte stijging zichtbaar:

Cijfers per gemeente

Op gemeenteniveau is de meeste overlast in de grote steden, met Eindhoven en Tilburg (allebei 1461 meldingen) aan top. Een aantal kleinere gemeenten blijken zich qua jeugdoverlast te kunnen meten met de grote jongens: Helmond (955 meldingen) en Oosterhout (551 meldingen) staan allebei hoger dan je op basis van hun inwonertal zou verwachten.

Kijk hier naar de ontwikkeling van het aantal meldingen van jeugdoverlast in jouw gemeente:

Jeugd mist uitgaan en sporten

In april bleek al uit onderzoek van Newcom en Omroep Brabant dat met name jongeren veel last hebben van de coronacrisis. Ze zijn het vaakst neerslachtig, missen activiteit en zijn ontevreden over hun daginvulling. Jongeren zeggen dat ze vooral uitgaan en sporten missen.

